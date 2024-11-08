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    • Лига конференций. «Челси» забил 8 голов армянскому «Ноа», у Феликса и Нкунку по дублю, Мудрик тоже забил

    Лига конференций. «Челси» забил 8 голов армянскому «Ноа», у Феликса и Нкунку по дублю, Мудрик тоже забил

    «Челси» нанес сокрушительное поражение «Ноа» в 3-м туре общего этапа Лиги конференций.

    Лондонцы отправили в ворота соперника восемь безответных мячей.

    По два гола забили Жоау Феликс и Кристофер Нкунку, по одному – Тосин Адарабиойо, Марк Гиу, Аксель Дисаси и Михаил Мудрик.

    «Челси» идет без потери очков в Лиге конференций.

    Лига конференций. Общий этап. 3-й тур

    Челси (Англия) – Ноа (Армения) – 8:0 (6:0)

    Голы: 1:0 – Адарабиойо, 12; 2:0 – Гиу, 13; 3:0 – Дисаси, 18; 4:0 – Феликс, 21; 5:0 – Мудрик, 39; 6:0 – Феликс, 41; 7:0 – Нкунку, 69; 8:0 – Нкунку, 76 (с пенальти).

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 00:57
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1731018013
    армяне вместо себя прислали на игру переодетых спартачей
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    ilich55
    1731044429
    У бомбы главное, что Мудрик забил. Видимо в целях заманухи в заголовок попал?
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