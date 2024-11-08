Лига конференций. «Челси» забил 8 голов армянскому «Ноа», у Феликса и Нкунку по дублю, Мудрик тоже забил

«Челси» нанес сокрушительное поражение «Ноа» в 3-м туре общего этапа Лиги конференций.
Лондонцы отправили в ворота соперника восемь безответных мячей.
По два гола забили Жоау Феликс и Кристофер Нкунку, по одному – Тосин Адарабиойо, Марк Гиу, Аксель Дисаси и Михаил Мудрик.
«Челси» идет без потери очков в Лиге конференций.
Лига конференций. Общий этап. 3-й тур
Челси (Англия) – Ноа (Армения) – 8:0 (6:0)
Голы: 1:0 – Адарабиойо, 12; 2:0 – Гиу, 13; 3:0 – Дисаси, 18; 4:0 – Феликс, 21; 5:0 – Мудрик, 39; 6:0 – Феликс, 41; 7:0 – Нкунку, 69; 8:0 – Нкунку, 76 (с пенальти).
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