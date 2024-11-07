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    • Пиняев готов пойти на понижение зарплаты в европейском клубе, но при одном условии

    Пиняев готов пойти на понижение зарплаты в европейском клубе, но при одном условии

    Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о возможных финансовых потерях при трансфере в Европу.

    – Баринов открыто говорил, что не поедет в «Алавес» на меньшую зарплату. А ты готов ужаться в деньгах ради Европы?

    – Давайте так: все спортсмены думают о своих родных и совместном будущем. Если заработок в Европе будет сопоставим моему уровню игры и позволит спокойно жить, продолжая содержать свою семью, понижение в зарплате не будет проблемой.

    • 20-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
    • В этом сезоне в его активе 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2028-го.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    07.11.2024 22:55
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    Комментарии (3)
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    Mirak92
    1731034385
    Да за минималку можно в х... не тарахтеть
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    rash1959
    1731044006
    какая нах европа, зимой зенька мошну покажет и помчишься без оглядки, на лавку, если места ещё будут.
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    FWSPM
    1731056315
    какая у тебя семья в 20 лет? на экскортниц не хватает?
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