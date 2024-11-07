Пиняев готов пойти на понижение зарплаты в европейском клубе, но при одном условии

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о возможных финансовых потерях при трансфере в Европу.

– Баринов открыто говорил, что не поедет в «Алавес» на меньшую зарплату. А ты готов ужаться в деньгах ради Европы?

– Давайте так: все спортсмены думают о своих родных и совместном будущем. Если заработок в Европе будет сопоставим моему уровню игры и позволит спокойно жить, продолжая содержать свою семью, понижение в зарплате не будет проблемой.

20-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.

В этом сезоне в его активе 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2028-го.

Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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