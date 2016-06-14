Мутко: «Российские болельщики должны подчиниться требованияи властей Франции»

Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что российские болельщики должны подчиниться требованиям полиции Франции, которая хочет депортировать их из страны.

«У властей Франции есть свои требования, нужно подчиняться требованиям властей, и тогда будет все нормально. Есть решение после анализа беспорядков в Марселе. Есть люди, которых идентифицировали среди российских болельщиков, считают их зачинщиками.

Есть решение о депортации, а они не выходят из автобуса и не хотят выполнять их требования. На место едет консул, он должен успеть приехать. Как консул приедет, он поможет их вывести из автобуса. Пока они ведут себя достаточно самостоятельно. Идет диалог, мы работаем», – сказал Мутко.