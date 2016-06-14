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  • Мутко: «Российские болельщики должны подчиниться требованияи властей Франции»

Мутко: «Российские болельщики должны подчиниться требованияи властей Франции»

14 июня 2016, 12:39
21

Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что российские болельщики должны подчиниться требованиям полиции Франции, которая хочет депортировать их из страны.

«У властей Франции есть свои требования, нужно подчиняться требованиям властей, и тогда будет все нормально. Есть решение после анализа беспорядков в Марселе. Есть люди, которых идентифицировали среди российских болельщиков, считают их зачинщиками.

Есть решение о депортации, а они не выходят из автобуса и не хотят выполнять их требования. На место едет консул, он должен успеть приехать. Как консул приедет, он поможет их вывести из автобуса. Пока они ведут себя достаточно самостоятельно. Идет диалог, мы работаем», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия Мутко Виталий
Комментарии (21)
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kykyi
1465897467
Что так, они же все нас боятся, или все же не мы их?
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vladimir-7
1465897749
Мудко предатель России. Вообще, что он там делает? На холяву поехал во Францию, чтобы отдохнуть и бабок срубить. Спорт нужно развивать и за Уралом, вот и поехал бы туда.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465898346
Не поддерживаю Мутко, как, собственно, и он этих болельщиков. Пересмотрел море видео и скажу так. Идентифицировать кого-либо из наших, и тем более, целую группу, практически невозможно из-за больших расстояний, мельтешения и плохого качества съемки. Зато нарушающих общественный порядок англичан видно много и отчетливо, к тому же с расстояния вытянутой руки. Кроме того, нельзя по таким кадрам объективно выявить тех, кто был зачинщиком. Жандармам же проще выдворить всех, нежели признать свою несостоятельность.
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Black Giz
1465898620
Мутко: "Я полный олень, засунул свой язык в задницу, не захотел во всем этом дерьме разбираться и потому сдаю своих ребят на растерзание этим шакалам. И вообще не мешайте мне отдыхать."
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Artemka69
1465898820
Мудко лизнул французскую задницу!!!Очень жаль!!А еще министр спорта!!(((
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Shamil Muhammadov
1465898836
Смысле подчиняться, люди приехали поболеть за свою команду ничего не нарушав почему они должны уехать тем более за свой счет. Мутко в последнее время стал слишком мягок на него что давление с запада?
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ljrljr0505
1465898979
Виталий Леонтьевич, вы почему не защищаете наших сограждан, которые ни в чем не виноваты? вы министр спорта, а ведете себя как ... Мне кажется, что вы предаете интересы России. Негоже так поступать как вы (без уважения поэтому с маленькой буквы). Заступитесь за людей, а если не в силах, то имейте мужество сказать об этом и уйдите с поста министра.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465899349
Перефразируя кота Матроскина :"Нормальные болельщики дома сидят , телевизор смотрят".
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mr_jedro
1465899905
А чего все накинулись на Мутко? Он конечно не ангел, но если реально идентифицировали, то сами виноваты. Думать надо было раньше, а сейчас поедут домой.
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sochi-2013
1465900072
Дело не в том, что депортируют наши болельщиков (хотя их вина не доказана), а сам принцип: "что позволено юпитеру, не позволено быку"! Нельзя позволять, чтобы к россиянам относились как к "быку"! Почему англичан или украинцев санкции не коснулись?
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