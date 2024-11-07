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    • «Крылья Советов» лишатся финансирования от титульного спонсора

    «Крылья Советов» лишатся финансирования от титульного спонсора

    Финансовые проблемы «Крыльев Советов» усугубляются.

    Ранее стало известно о планах руководства Самарской области урезать финансирование клуба с 1,6 миллиарда до 600 миллионов рублей в год.

    По информации Ивана Карпова, «Крылья» также лишатся денег от титульного спонсора. Сейчас банк «Солидарность» дает 123 миллиона рублей ежегодно.

    Также банк откажется финансировать клубную академию, но она находится на балансе региона. На нее выделяется 27 миллионов рублей в год.

    • «Крылья Советов» идут на 12-м месте в таблице РПЛ.
    • Команда набрала 12 очков в 14 турах чемпионата.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    07.11.2024 22:22
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    Комментарии (21)
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    FCSpartakM
    1731012791
    А кто из академии вообще играет в основе?
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    fakeid
    1731016304
    кубань-краснодар, крылья-акрон. а чё, удобненько, когда в городе есть частный клуб, на который можно променять основной, и не финансировать из городского бюджета.
    Ответить
    Борис34684
    1731022172
    Все правильно, губернатор варяг ему по фиг на мнение людей. Будет сплавлять крылышки в пердив, только вот люди то пойдут ли на Акрон в Самаре.
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    jabba-the-hat
    1731035240
    Как интересно! Т.е если новый губер больше не хочет вливать областной бюджет в футболеров, то это ай-яй-яй и жаль команду?! А ведь это вливание именно за счёт пенсий, пособий, прочей социалки, развития региона наконец... Всего того, что вы нелепо приписываете наполовину частному Газпрому, у которого и в помине нет таких статей расходов изначально. Но тут уже ай-яй-яй какой произвол! Самим не смешно? И кто-то ещё будет при этом отрицать зависть как первопричину?!
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    The only one
    1731036333
    Всё возвращается на круги своя
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    zigbert
    1731037732
    С такой постановкой дел команде будет сложно функционировать.
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    balam
    1731041648
    мы их душили,душили...
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    САДЫЧОК
    1731046374
    Крылья фсё! И такое будет со всеми рано или поздно! И с Зенитом тоже!
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    odessakmv
    1731049045
    Похоже кто-то очень целенаправленно избавляет Самару от Футбола
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    Бамбарбамия киргуду
    1731146257
    Давно говорил пенькам о переименовании ,,Крыльев советов" в ФК ,,Самара".
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