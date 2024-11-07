«Крылья Советов» лишатся финансирования от титульного спонсора

Финансовые проблемы «Крыльев Советов» усугубляются.

Ранее стало известно о планах руководства Самарской области урезать финансирование клуба с 1,6 миллиарда до 600 миллионов рублей в год.

По информации Ивана Карпова, «Крылья» также лишатся денег от титульного спонсора. Сейчас банк «Солидарность» дает 123 миллиона рублей ежегодно.

Также банк откажется финансировать клубную академию, но она находится на балансе региона. На нее выделяется 27 миллионов рублей в год.

«Крылья Советов» идут на 12-м месте в таблице РПЛ.

Команда набрала 12 очков в 14 турах чемпионата.

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