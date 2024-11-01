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    • «Крылья Советов» лишатся 30% финансирования – клуб рискует не пройти лицензирование

    «Крылья Советов» лишатся 30% финансирования – клуб рискует не пройти лицензирование

    «Крылья Советов», вероятно, столкнутся с проблемами из-за урезания финансовой помощи из бюджета Самарской области.

    Руководство региона планирует снизить вливания в клуб с 1,6 миллиарда до 600 миллионов рублей в год.

    Общий годовой бюджет «Крыльев» – 2,9 миллиарда рублей. То есть они лишатся около 30 процентов финансирования.

    Учитывая нынешний размер фонда оплаты труда и другие траты, клуб не сможет полноценно функционировать. Есть риск не пройти лицензирование для участия в новом сезоне РПЛ.

    В связи с этим «Крылья Советов» собираются устроить распродажу футболистов предстоящей зимой.

    Также вероятен уход главного тренера команды Игоря Осинькина, которому платят 7,4 миллиона рублей ежемесячно.

    Не исключено, что в скором времени главной командой Самарской области станет частный «Акрон», представляющий Тольятти.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    01.11.2024 17:31
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1730473185
    ...Акрон отжал деньги(... Если, конечно, Карп не придумал всё это...
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    Spartak_forv@
    1730476506
    Ещё летом говорили,что у новых властей ставка на Акрон,как на главную команду региона,т.к. те не сосут столько из бюджета,как Крылья.Да и Андреев уже чересчур заигрался в управление клубом.Не с того этот гном с Тулы начал в регионе,не с того…
    Ответить
    САДЫЧОК
    1730483132
    Крылья без Крыльев! Рано или поздно так будет и с Зенитом!
    Ответить
    Plyash
    1730483419
    Жаль очень.Уходит команда,легенда советско-российского футбола,многие помнят её ещё по славному городу Куйбышев и футболистам Галимзяну Хусаинову,Виктору Ворошилову,Владимиру Корнилову.
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    Bez Imeni
    1730483873
    Жаль если так случиться, очень жаль...
    Ответить
    k611
    1730484342
    Печально. Клуб с историей.
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    andrei-sarap-yandex
    1730525431
    очень много функционеров в команде......30 человек убрать крохоборов и кровопийц и будет ок
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    Борис34684
    1730526477
    Похоже крылышки могут стать второй Кубанью в пердиве, где её заменил частный Краснодар с седьмого места пердива не по спортивному. Акрон частный и тратится области не надо. Очень жаль крылышки, команда с историей, не чета однодневкам.
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