«Крылья Советов» лишатся 30% финансирования – клуб рискует не пройти лицензирование

«Крылья Советов», вероятно, столкнутся с проблемами из-за урезания финансовой помощи из бюджета Самарской области.
Руководство региона планирует снизить вливания в клуб с 1,6 миллиарда до 600 миллионов рублей в год.
Общий годовой бюджет «Крыльев» – 2,9 миллиарда рублей. То есть они лишатся около 30 процентов финансирования.
Учитывая нынешний размер фонда оплаты труда и другие траты, клуб не сможет полноценно функционировать. Есть риск не пройти лицензирование для участия в новом сезоне РПЛ.
В связи с этим «Крылья Советов» собираются устроить распродажу футболистов предстоящей зимой.
Также вероятен уход главного тренера команды Игоря Осинькина, которому платят 7,4 миллиона рублей ежемесячно.
Не исключено, что в скором времени главной командой Самарской области станет частный «Акрон», представляющий Тольятти.