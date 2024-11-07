Тренер сборной России объяснил невызов Дугласа Сантоса

Тренер сборной России Николай Писарев ответил, почему в заявку национальной команды на ноябрьские матчи не попал натурализованный капитан «Зенита» Дуглас Сантос.
– Дуглас будет вызываться в сборную?
– Вы видели его в расширенном списке сборной?
– Он только вчера перестал быть легионером.
– По Дугласу у меня только один вопрос: правильно ли сейчас, по ходу чемпионата получив паспорт, считать его не иностранцем? Он должен с нового чемпионата им считаться.
- Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.
- Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.
- Дуглас в клубе с лета 2019 года.
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