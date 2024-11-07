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    Тренер сборной России объяснил невызов Дугласа Сантоса

    Тренер сборной России Николай Писарев ответил, почему в заявку национальной команды на ноябрьские матчи не попал натурализованный капитан «Зенита» Дуглас Сантос.

    – Дуглас будет вызываться в сборную?

    – Вы видели его в расширенном списке сборной?

    – Он только вчера перестал быть легионером.

    – По Дугласу у меня только один вопрос: правильно ли сейчас, по ходу чемпионата получив паспорт, считать его не иностранцем? Он должен с нового чемпионата им считаться.

    • Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.
    • Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.
    • Дуглас в клубе с лета 2019 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    07.11.2024 21:35
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    Комментарии (19)
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    Интерес
    1731005689
    Взрослые люди спорят ни о чём.Что,"Зенит" делал это для нашего футбола,который никак не участвует в том,о чём намекают? С точки зрения своих интересов и возможностей,Миллер сделал всё логично,а "ваши ожидания-ваши проблемы".
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    САНЁК17
    1731007646
    Ответил так ответил , у Карпина научился
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    BRO_football
    1731008061
    Понятно. Видимо, ещё не все нюансы по поводу статуса легионера Дугласа Сантоса улажены. Потому что проблемы могут быть от ФИФА, даже если это товарищеский матч с Брунеем. Поэтому решили от греха подальше пока что не вызывать.
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    erybov1965
    1731008595
    Все понимают,для чего прежде всего была нужна была эта натурализация.И о сборной, там вообще думают в последнюю очередь.
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    anatolich72
    1731009992
    У нас должна быть сборная России, а не сборная российских латинос.
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    Борис34684
    1731022372
    Правильно Валера, борись с прохиндеями из зенита до конца. Не нужны в сборной России гастарбайтеры.
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    R_a_i_n
    1731035013
    Не для того вшивые гражданство слепили Дугласу, что бы он по всяким там сборным ездил, не для того...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731036999
    В нынешнее время игры в сборной на буй не нужны. Целее будут игроки. Гыгыгы
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1731043971
    А что, игрок Зенита первый получил российское гражданство? До этого леги из других клубов не получали? Двуличные отбросы, особенно розовый мусор, команда неудачников, а болелы истерички розовые, как мозайка сошлись
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    alefreddy
    1731047829
    ждут еще одного от болотных чтобы была сладкая парочка Твикс
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