Тренер сборной России объяснил невызов Дугласа Сантоса

Тренер сборной России Николай Писарев ответил, почему в заявку национальной команды на ноябрьские матчи не попал натурализованный капитан «Зенита» Дуглас Сантос.

– Дуглас будет вызываться в сборную?

– Вы видели его в расширенном списке сборной?

– Он только вчера перестал быть легионером.

– По Дугласу у меня только один вопрос: правильно ли сейчас, по ходу чемпионата получив паспорт, считать его не иностранцем? Он должен с нового чемпионата им считаться.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.

Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.

Дуглас в клубе с лета 2019 года.

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