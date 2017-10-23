«Эвертон» уволил Кумана. Потому что клуб на дне

Что произошло

У «Эвертона» будет новый тренер. После поражения 2:5 от «Арсенала» «ириски» сползли в зону вылета, а на следующий день Рональд Куман узнал об увольнении. Обычная история, когда в первый сезон клуб занимает вполне приемлемую позицию (седьмое место, путевка в Лигу Европы), а на следующий год сваливается на дно. Впрочем, три месяца спустя после старта нового сезона результаты и правда жуткие.

Как играет «Эвертон» в сезоне

На счету «Эвертона» две натужные победы в АПЛ, третье с конца место по забитым голам и лишь два клуба пропустили больше мячей. Как итог – 18-е место после девяти туров. В групповой этап Лиги Европе клуб из Ливерпуля попал с трудом – две минимальные победы над «Ружомбероком», 2:0 над «Хайдуком» и тяжелая ничья 1:1 в Хорватии при судействе Сергея Карасева. В самой группе все пока очень грустно: «Эвертон» получил три безответных гола от «Аталанты», не сумел переиграть дома кипрский «Аполлон» (2:2) и уступил 1:2 «Лиону». Одно набранное очко после трех матчей, два из которых были сыграны дома, практически закрывает вопрос о борьбе за выход из группы.

Как реагируют фанаты

Очень негативно, что и подтолкнуло боссов клуба к решению вопроса. Заручиться поддержкой фанатов голландский тренер так и не сумел. В английских СМИ сообщали о том, что Куману было дано три матча на исправление ситуации. Дожидаться третьего (против «Лестера») в «Эвертоне» в итоге не стали – команда Кумана еле ушла от поражения от новичка «Брайтона», а затем получила пять голов от «Арсенала».

Почему все считают деньги

Потому что не очень ясно, как можно загреметь в зону вылета, потратив аж 158 миллионов евро на укрепление состава минувшим летом. Справедливости ради, на сумму 107 миллионов «Эвертон» игроков продал, но заваленной селекции это никак не отменяет. Судите сами.

€49,4 млн за Гильфи Сигурдссона. 659 минут на поле в нынешнем сезоне – ноль результативных баллов. С точностью пасов и количеством обостряющих передач у исландца все в порядке, но резко рухнул показатель ударов. А ноль по «гол плюс пас» – вообще ужасный старт.

€28,5 млн за Джордана Пикфорда. Здесь о провале говорить рано, напротив, голкипера даже вызвали в сборную Англии.

€28,5 млн за Майкла Кина. Из новичков смотрится наиболее уверенно именно этот защитник, впрочем, нахваливать защиту, пропустившую едва ли не больше всех в лиге, вряд ли уместно. И никакими выдающимися показателями в сезоне Кин пока похвастаться не может.

€27 млн за Дэйви Классена. От мемов про фиаско избавиться непросто в случае с этим парнем. Выпускали и в старте, и на замену – лишь одна голевая передача в матче Кубка лиги. Впрочем, даже звезды голландского чемпионата сейчас очень слабо котируются в топ-лигах, но тут все-таки солидная сумма была отдана. Отдачи ноль.

€10,8 млн за Николу Влашича. В принципе, «Хайдук» мог бы содрать за 20-летнего паренька и побольше денег – все равно их в АПЛ совершенно не считают. Влашич перспективен, но знаменит пока лишь из-за своей фамилии: его сестра – многократная чемпионка мира по прыжкам в высоту. Хорват отметился голом в ворота «Аполлона», но в остальных играх пока никак себя не проявил.

€8 млн за Генри Оньекуру. Отбыл в аренду в страдающий в Лиге чемпионов «Андерлехт».

€6 млн за Сандро Рамиреса. И еще один форвард, и еще один провал. 14 голов в «Малаге» в прошлом году никак не помогают ему с адаптацией в «Эвертоне» – те же знакомые его коллегам по несчастью ноль баллов результативности.

А если бы не «бесплатный» Руни, «Эвертон» вообще бы лишь на очко опережал бедствующий «Кристал Пэлас» и с четырьмя баллами терпел бы настоящий крах. Три гола Руни из четырех принесли «Эвертону» половину очков.

Что дальше

В прессе мелькают сразу пять имен на замену Куману. Это возглавляющий «Бернли» Шон Дайч, бывший тренер «Эвертона» Дэвид Мойес, идущий на шестом месте в АПЛ с «Уотфордом» Марку Силва, а также Томас Тухель и Карло Анчелотти. Кому из них захочется рискнуть и попробовать вынырнуть из болота с тем набором футболистов, что приобретались исключительно под Кумана? Пока же клубом будет управлять Дэвид Ансуорт, тренировавший команду U-23.