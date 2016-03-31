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    Бланка Влашич – знаменитая сестра восходящей звезды хорватского футбола


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    Голосов: 0
    31.03.2016 18:10
    Талантливый 18-летний полузащитник «Хайдука» Никола Влашич почти вдвое младше своей увешанной золотыми медалями прославленной сестрички. «Бомбардир» рад познакомить читателей с красивой прыгуньей Бланкой Влашич.

    Кто хотя бы раз соревнования по прыжкам в высоту – уже не забудут 193-сантиметровую обладательницу самых выразительных глаз в мировой легкой атлетике и к тому же известную чемпионку мира, которой лишь по досадной случайности не досталось Олимпийское золото. Впрочем, у 32-летней Бланки Влашич и так полным-полно самых крутых наград, а когда она задумается над завершением карьеры, прославлять семейство продолжит ее брат Никола, который младше ее на целых 14 лет. А Никола Влашич – это талантливый полузащитник сплитского «Хайдука», о нем мы вкратце рассказали еще вчера.

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    За братика девушка прибаливает в свободное время прямо на стадионе.

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    Есть у нее еще один брат – Лука Влашич

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    Известную легкоатлетку назвали в честь марокканского города Касабланка, где ее отец – легендарный хорватский атлет Йошко Влашич – выиграл Средиземноморские игры в 1983-м, как раз когда родилась Бланка. Девушка была настолько талантлива, что уже в 17-летнем возрасте отправилась на Олимпиаду в Сидней.

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    Влашич собрала множество золотых медалей, как на юниорских, так и на взрослых турнирах, но с Олимпийскими играми дела никак не клеились. Самый реальный шанс выиграть был в Пекине-2008, но хорватка сенсационно заняла второе место, а под конец года проиграла еще один турнир. В Лондон Влашич не попала из-за травмы, да и поездка в Рио также под вопросом.

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    Если опять пропустить Олимпиаду, то на фотосессии времени будет больше, но они Бланке не так уж сильно интересны, хотя несколько особенно красивых фотографий Влашич, конечно же, не упустила случая сделать на память.

    А стадионы скучают по Бланке. В самом деле, кто еще сможет так зажигательно потанцевать, как она?

    Ну а из Николы, судя по всему, лет через 20 выйдет неплохой тренер. Вот чему он уже успел научить сестру. Хотя в своем Instagram Бланка нахваливает не его, а прошлый чемпионат мира по футболу.

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    Видео опубликовано Blanka Vlasic-official (@blankavlasic_official)

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: fanpop.com, pinterest.com, newknd.com, poptower.com, liverpoolway.co.uk, Instagram Бланки Влашич
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -92

      Raxor 20 апреля 2016, 12:03

      я б не вдул

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 3 апреля 2016, 12:57

      На некоторых фото не Бланка,а какая-то бабуля хорошо за 60!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 1 апреля 2016, 15:26

      простите, но чет страшновата

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 1 апреля 2016, 13:04

      донт ап

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 1 апреля 2016, 12:42

      Ни кожи, ни рожи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      loko7778 1 апреля 2016, 12:14

      НА ВКУС И ЦВЕТ ДРУЗЕЙ НЕТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 1 апреля 2016, 11:23

      но комментс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -12

      клoр 1 апреля 2016, 10:33

      ржу с отписавшихся ниже даунов, с остервенением ебущих свою руку каждый день))) ну да, девка не красавица, но не вам задротам комнатным об этом судить, школолузеры блять))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 1 апреля 2016, 05:23

      Мда, у каждого свои понятия красоты...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +108

      sciline10 1 апреля 2016, 00:50

      окей, а как это вообще к футболу относится? Может запилите ещё Сашеньку Грей, под заголовком- известная актриса, в которую вмещается футбольный мяч?

      1
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