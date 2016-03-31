Бланка Влашич – знаменитая сестра восходящей звезды хорватского футбола

Талантливый 18-летний полузащитник «Хайдука» Никола Влашич почти вдвое младше своей увешанной золотыми медалями прославленной сестрички. «Бомбардир» рад познакомить читателей с красивой прыгуньей Бланкой Влашич.

Кто хотя бы раз соревнования по прыжкам в высоту – уже не забудут 193-сантиметровую обладательницу самых выразительных глаз в мировой легкой атлетике и к тому же известную чемпионку мира, которой лишь по досадной случайности не досталось Олимпийское золото. Впрочем, у 32-летней Бланки Влашич и так полным-полно самых крутых наград, а когда она задумается над завершением карьеры, прославлять семейство продолжит ее брат Никола, который младше ее на целых 14 лет. А Никола Влашич – это талантливый полузащитник сплитского «Хайдука», о нем мы вкратце рассказали еще вчера.

text text Окт 4 2015 в 11:58 PDT

За братика девушка прибаливает в свободное время прямо на стадионе.

text text Дек 7 2014 в 9:04 PST

Есть у нее еще один брат – Лука Влашич

text text Июл 23 2014 в 3:27 PDT

Известную легкоатлетку назвали в честь марокканского города Касабланка, где ее отец – легендарный хорватский атлет Йошко Влашич – выиграл Средиземноморские игры в 1983-м, как раз когда родилась Бланка. Девушка была настолько талантлива, что уже в 17-летнем возрасте отправилась на Олимпиаду в Сидней.

text text Авг 13 2014 в 3:22 PDT

text text Май 14 2015 в 9:53 PDT

text text Июл 23 2015 в 11:32 PDT

text text Ноя 11 2015 в 8:01 PST

text text Янв 26 2016 в 11:26 PST

Влашич собрала множество золотых медалей, как на юниорских, так и на взрослых турнирах, но с Олимпийскими играми дела никак не клеились. Самый реальный шанс выиграть был в Пекине-2008, но хорватка сенсационно заняла второе место, а под конец года проиграла еще один турнир. В Лондон Влашич не попала из-за травмы, да и поездка в Рио также под вопросом.

text text Сен 6 2014 в 9:03 PDT

text text Ноя 5 2015 в 7:50 PST

text text Окт 9 2015 в 1:53 PDT

text Янв 31 2014 в 6:43 PST

Если опять пропустить Олимпиаду, то на фотосессии времени будет больше, но они Бланке не так уж сильно интересны, хотя несколько особенно красивых фотографий Влашич, конечно же, не упустила случая сделать на память.

А стадионы скучают по Бланке. В самом деле, кто еще сможет так зажигательно потанцевать, как она?

Ну а из Николы, судя по всему, лет через 20 выйдет неплохой тренер. Вот чему он уже успел научить сестру. Хотя в своем Instagram Бланка нахваливает не его, а прошлый чемпионат мира по футболу.

text Видео опубликовано Blanka Vlasic-official (@blankavlasic_official) Июл 16 2014 в 9:08 PDT

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