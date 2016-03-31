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  • Бланка Влашич – знаменитая сестра восходящей звезды хорватского футбола

Бланка Влашич – знаменитая сестра восходящей звезды хорватского футбола

Кто хотя бы раз соревнования по прыжкам в высоту – уже не забудут 193-сантиметровую обладательницу самых выразительных глаз в мировой легкой атлетике и к тому же известную чемпионку мира, которой лишь по досадной случайности не досталось Олимпийское золото. Впрочем, у 32-летней Бланки Влашич и так полным-полно самых крутых наград, а когда она задумается над завершением карьеры, прославлять семейство продолжит ее брат Никола, который младше ее на целых 14 лет. А Никола Влашич – это талантливый полузащитник сплитского «Хайдука», о нем мы вкратце рассказали еще вчера.

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За братика девушка прибаливает в свободное время прямо на стадионе.

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Есть у нее еще один брат – Лука Влашич

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Известную легкоатлетку назвали в честь марокканского города Касабланка, где ее отец – легендарный хорватский атлет Йошко Влашич – выиграл Средиземноморские игры в 1983-м, как раз когда родилась Бланка. Девушка была настолько талантлива, что уже в 17-летнем возрасте отправилась на Олимпиаду в Сидней.

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Влашич собрала множество золотых медалей, как на юниорских, так и на взрослых турнирах, но с Олимпийскими играми дела никак не клеились. Самый реальный шанс выиграть был в Пекине-2008, но хорватка сенсационно заняла второе место, а под конец года проиграла еще один турнир. В Лондон Влашич не попала из-за травмы, да и поездка в Рио также под вопросом.

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Если опять пропустить Олимпиаду, то на фотосессии времени будет больше, но они Бланке не так уж сильно интересны, хотя несколько особенно красивых фотографий Влашич, конечно же, не упустила случая сделать на память.

 

 

А стадионы скучают по Бланке. В самом деле, кто еще сможет так зажигательно потанцевать, как она?

Ну а из Николы, судя по всему, лет через 20 выйдет неплохой тренер. Вот чему он уже успел научить сестру. Хотя в своем Instagram Бланка нахваливает не его, а прошлый чемпионат мира по футболу.

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Комментарии (13)
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grand-igor
1459442179
в огород пугалом
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dukati
1459442602
ох и кракакот , не приведи Господь такую возле себя после хорошенького бухача в кровати обнаружить :)
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sciline10
1459461055
окей, а как это вообще к футболу относится? Может запилите ещё Сашеньку Грей, под заголовком- известная актриса, в которую вмещается футбольный мяч?
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RealArsenal
1459477412
Мда, у каждого свои понятия красоты...
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клoр
1459496007
ржу с отписавшихся ниже даунов, с остервенением ебущих свою руку каждый день))) ну да, девка не красавица, но не вам задротам комнатным об этом судить, школолузеры блять))
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headdevil
1459503759
Ни кожи, ни рожи
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карасевщинa
1459505084
донт ап
Ответить
Etiainen
1459513619
простите, но чет страшновата
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multiscan
1459677473
На некоторых фото не Бланка,а какая-то бабуля хорошо за 60!
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Raxor
1461143028
я б не вдул
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