Бланка Влашич – знаменитая сестра восходящей звезды хорватского футбола

Кто хотя бы раз соревнования по прыжкам в высоту – уже не забудут 193-сантиметровую обладательницу самых выразительных глаз в мировой легкой атлетике и к тому же известную чемпионку мира, которой лишь по досадной случайности не досталось Олимпийское золото. Впрочем, у 32-летней Бланки Влашич и так полным-полно самых крутых наград, а когда она задумается над завершением карьеры, прославлять семейство продолжит ее брат Никола, который младше ее на целых 14 лет. А Никола Влашич – это талантливый полузащитник сплитского «Хайдука», о нем мы вкратце рассказали еще вчера.

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За братика девушка прибаливает в свободное время прямо на стадионе.

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Есть у нее еще один брат – Лука Влашич

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Известную легкоатлетку назвали в честь марокканского города Касабланка, где ее отец – легендарный хорватский атлет Йошко Влашич – выиграл Средиземноморские игры в 1983-м, как раз когда родилась Бланка. Девушка была настолько талантлива, что уже в 17-летнем возрасте отправилась на Олимпиаду в Сидней.

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Влашич собрала множество золотых медалей, как на юниорских, так и на взрослых турнирах, но с Олимпийскими играми дела никак не клеились. Самый реальный шанс выиграть был в Пекине-2008, но хорватка сенсационно заняла второе место, а под конец года проиграла еще один турнир. В Лондон Влашич не попала из-за травмы, да и поездка в Рио также под вопросом.

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Если опять пропустить Олимпиаду, то на фотосессии времени будет больше, но они Бланке не так уж сильно интересны, хотя несколько особенно красивых фотографий Влашич, конечно же, не упустила случая сделать на память.

А стадионы скучают по Бланке. В самом деле, кто еще сможет так зажигательно потанцевать, как она?

Ну а из Николы, судя по всему, лет через 20 выйдет неплохой тренер. Вот чему он уже успел научить сестру. Хотя в своем Instagram Бланка нахваливает не его, а прошлый чемпионат мира по футболу.

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