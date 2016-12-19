«Мне предстоит многое сделать и многому научиться». Почему новый владелец «Эвертона» не делает клуб лучше

«Эвертон» в текущем сезоне продолжает болтаться в середине турнирной таблицы, надеясь на попадание в еврокубки на следующий сезон. Поклонники «ирисок» уже откровенно устали последние сезоны видеть команду не выше 11-го места. Был уволен Мартинес и приглашен Куман, а в феврале в клуб пришел шейх Фархад Мошири, чье состояние оценивается в более чем два миллиарда долларов.

Сам бизнесмен говорил перед минувшим летом, что «ириски» серьезно усилятся: «Мне предстоит многое сделать и многому научиться, но я принял на себя обязательство предоставить дополнительные средства на трансферы и сохранение наших ключевых игроков». В Англии специалисты начали поговаривать о том, что «Эвертон» пройдет путь «Манчестер Сити», когда его приобрел шейх Халдун Мубарак. Однако это иная история.

Когда шейх в 2008-м купил «Сити», его состояние оценивалось в 17 миллиардов долларов, что выглядит значительно серьезнее, чем у Мошири сейчас. Это выразилось и в амбициях Мубарака: «Чтобы одолеть такие команды, как «Челси» и «Барселона», необходимо приобрести минимум 22 звезды первой величины. Деньги – не проблема. Главное, чтобы в моей команде на каждой позиции играл топ-футболист, а клуб за короткое время стал ведущим в Европе».

Понимая, что если ты пытаешься слепить топ-клуб в Англии, то нужно вливать максимум средств, Мубарак сразу же принялся за дело, и в первое летнее «шейховское» межсезонье в команду пришли Пабло Сабалета, Венсан Компани, Таль Бен-Хаим, Глаубер и Жо. Зимой приобретения были еще круче: Шей Гивен, Гуннар Нильсен, Уэйн Бридж, Найджел Де Йонг, Крейг Беллами и Робиньо.

Клуб тогда по итогам сезона занял десятое место, но за восемь лет можно сказать, что вливания оказались оправданными: два чемпионства, два раза команда брала Кубок лиги и по разу – Кубок и Суперкубок страны. К тому же, уже через год у команды повысился доход (144 миллиона евро против 101). Что касается болельщиков, то здесь ситуация специфическая. Издавна было принято считать, что за «МС» болеют коренные жители Манчестера, а «Юнайтед» – клуб для туристов и «неверных» голубым цветам. При этом по всему миру у «Сити» появилась армия поклонников, пришедшая после прихода звездных футболистов.

Также «горожане» поправили свою статистику личных встреч с «красными дьяволами», выиграв 10 из 24 последних матчей (все помнят 1:6 на «Олд Траффорд»?) и еще дважды сыграв вничью. Что уж говорить о том, что в последние года «МС» выглядит увереннее и даже несмотря на колебания команды в связи с тем, что Гвардиола пока не понял, что в Англии играть в «барселонский» стиль не получится, «МЮ» даже с Моуринью лихорадит куда сильнее. И да, одни бьются в Лиге чемпионов, а другие – рубятся в Лиге Европы с «Зарей».

Фаны «ирисок», глядя издалека в Манчестер, мечтают, наконец, чтобы их команда стала успешнее «Ливерпуля». Но этого не случится.

Народная любовь

Считается, что заполняемость «Гудисон Парка» прилична даже в рамках Англии, и по этому показателю болельщики «Эвертона» вывели свою команду на девятое место в стране. Пока новое правление «ирисок» думает, когда начать строительство стадиона и как он вообще будет выглядеть, болельщики «Ливерпуля» могут наблюдать за игрой красных в том числе и с обновленной «Main Stand». Да и сам «Энфилд» вмещает на 14 тысяч больше, чем «Гудисон Парк».

И ведь у «Эвертона» страдает маркетинг, притом, что обе команды пытаются раскручиваться за счет известных болельщиков (Сильвестр Сталлоне болеет за синих, а Дэниэл Крейг предпочитает красных). Но у «Ливерпуля» все поставлено на поток – быстренько за лето увеличили вместимость стадиона, сделали денег на экскурсиях по новой трибуне – все довольны. «Ириски» не славятся таким грамотным менеджментом, хоть и «Энфилд» находится всего в миле от их арены. Старенький «Гудисон Парк» себя изживает, поэтому решение о строительстве стадиона более чем верное, но и подать это событие по его завершении нужно будет грамотно. Пока предпосылок к привлечению новых фанов и простых туристов на стадион у «Эвертона» нет.

Результаты команды

Приход Рональда Кумана в «Эвертон» пока не дает результатов, и если так будет продолжаться дальше, то голландец последует по пути Мартинеса. Притом начала сезон ливерпульская команда уверенно – четыре победы в пяти матчах. А затем «Эвертон» начало лихорадить – одна победа в сентябре, одна победа в октябре и ноль в ноябре. Недавний успех против «Арсенала» воодушевил поклонников «ирисок», но здесь нужно говорить и о факторе удачи – «Арсенал» закрылся после забитого гола, Стекеленбург вытворял что-то космическое на последних минутах игры, а сами синие действовали на кураже. Теперь Куману нужно понять, как превратить этот сиюминутный успех в стабильный результат.

У Клоппа же в первый свой полноценный сезон в Англии дела идут неплохо. «Ливерпуль» уверенно идет на втором месте, не теряет оптимизма догнать «Челси» (тем более что в чемпионате они уже обыгрывали «синих»). Немецкий тренер нащупал игру, удачно выбрал расстановку 4-3-3 и продолжает заставлять своих футболистов носиться все 90 минут по полю. А главное – почти нет сомнений, что в следующем сезоне мы услышим гимн Лиги чемпионов на «Энфилде».

Станет ли «Эвертон» при Кумане круче «Ливерпуля»?

Трансферы

Мошири обещал усилить команду, но трансферное лето получилось для ливерпульской команды скомканным. Перешли не бесплатно Эннер Валенсия, Янник Болази, Эшли Уильямс и Идрисса Гуйе. Вся проблема в том, что трансфер одного Джона Стоунза в «Манчестер Сити» (56 миллионов евро) стоит дороже, чем все вышеуказанные игроки вместе взятые. Возникает вопрос: а где вложения в усиления команды? Были бы они вообще, если бы «горожане» снова не бросились бы деньгами?

Эта история отдает ситуацией с ЦСКА, где владелец сэкономил на трансферах ради нового стадиона. Утрированно, но что-то в этом есть. Правда, ходят слухи, что зимой «Эвертон» хочет взять Депая, Шнейдерлина и Дзагоева, потратив при этом около 50 миллионов евро. Дело лишь в том, что кроме последнего все сидят на лавке в своих командах, а Алан играет за клуб, который стабильно вылетает из Лиги чемпионов после группового этапа. В это время «Ливерпуль» берет таких игроков, как Вейналдум, Мане и Кариус, которые внедряются в состав к таким звездам, как Коутиньо, Фирмино, Хендерсон и Лаллана. У «ирисок» такого мощного фундамента попросту нет.

После прихода больших денег «Манчестер Сити» понадобилось три года, чтобы завоевать трофей. Чтобы стать конкурентоспособным – год. История с «Эвертоном» не сказка с чемпионскими амбициями, а история о покупке клуба богатым владельцем – английская проза, которая находит себе место даже в Чемпионшипе. Другой вопрос, что если задачи перед клубом стоят совсем другие, нежели восьмое место в Премьер-лиге, то нужно применять комплекс мер. Например, победить «Ливерпуль» в мерсисайдском дерби.