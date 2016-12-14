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Станет ли «Эвертон» при Кумане круче «Ливерпуля»?

В современном футболе и уж тем более в такой лиге как АПЛ тренер не может быть уверен в своем завтрашнем дне. Исключение – «вечный» Арсен Венгер, но таких примеров и по всему миру едва ли наберется даже с десяток. Венгер вчера проиграл со своим «Арсеналом» «Эвертону», который находится на своем привычном месте позади лидеров. А ведь сезон так бодро начинался.

Под руководством Рональда Кумана «Эвертон» взял 13 очков в пяти первых матчах, а затем из последующих десяти выиграл лишь один, да еще и вылетел из Кубка Лиги от «Норвича». Ухудшение результатов в АПЛ напомнило конец прошлого сезона – тогда «Эвертон» при Роберто Мартинесе тоже пошел вниз, но зато поиграл в полуфиналах обоих английских кубков. По итогам 16 туров оба тренера набрали одинаковое количество очков – 23.

В нынешнем сезоне «Эвертон» забивает и пропускает в среднем по 1,3 гола за игру, в прошлом – по 1,6, что совсем не удивляет, поскольку построение обороны никогда не было сильной стороной Мартинеса. Бить по воротам ливерпульского клуба теперь стали реже – от 14,6 ударов в прошлом до 11,9 в нынешнем. Немножко улучшилась статистика отборов, а с перехватами стало похуже. Впрочем, самое интересное, что «Эвертон» гораздо чаще стал ловить соперника в офсайд: 1,4 – год назад, 2,4 раза за матч – сейчас. Это и есть результат работы Кумана, у которого защита работает лучше, чем у Мартинеса. Она просто делает шаг вперед, и соперники регулярно попадаются в офсайдную ловушку.

Кроме того, нынешний «Эвертон» выигрывает гораздо больше верховых дуэлей (17,7 вместо 12,9), что в целом не очень-то и просто объяснить, учитывая, что упала точность длинных передач. Известно, что Мартинес предпочитал больше играть в короткий пас, и при нем команда пасовала на 6% больше нынешней, но в доле длинных передач разница совсем невелика – 15,3% всех пасов у Мартинеса – длинные, у Кумана этот показатель равен 16,9%.

Что бросается в глаза особо: очень небольшая разница между двумя командами в ударах по воротам и в створ, в точности передач, и это несмотря на очень серьезную трансферную работу в межсезонье: выручив громадные деньги за Стоунза, «Эвертон» приобрел Уиллиамса, Гуйе и Боласси. Первые двое, похоже, действительно укрепили оборону клуба, а третий свалился с травмой «крестов» до конца сезона. Притом, команда продолжает быть сильно зависимой от голов Ромелу Лукаку: 9 мячей из 21 на счету бельгийца.

Что за тренер Рональд Куман – мы могли разобраться уже давно, все-таки он тренирует почти 17 лет. Только наибольший успех ему приносила работа на родине, где он выиграл два чемпионата и Кубок с «Аяксом», когда тренировал ту самую молодую задиристую команду с Ибрагимовичем, Мидо, ван дер Вартом и Пиенааром. Побеждал в Голландии Куман и с ПСВ. Выигрывал Кубок Испании с «Валенсией». Процент побед у него всегда был выше 50 – в «Бенфике», «Витессе» и трех голландских суперклубах, 48 – в «Саутгемптоне». И все равно остается чувство, что за эти 17 лет этот тренер не столь здорово нам знаком. Может быть, потому что в его работе не было какой-то изюминки, сверхзаметной особенности.

13 очков в пяти первых матчах настраивали на очередное чудо – в самом деле, почему бы «Эвертону», да еще и с опытным тренером, не пошуметь, как это в прошлом году удалось «Лестеру»? Однако потом все вдруг затихло, а нехитрые подсчеты показали, что особой разницы между тренерами прошлого и нынешнего – нет. Впрочем, пока что клуб хотя бы вернул себе место в семерке. Но о выходе в Лигу чемпионов, как это было в 2005-м, сейчас не приходится даже мечтать.

По материалам Whoscored

Англия. Премьер-лига Англия Эвертон Куман Рональд Мартинес Роберто
Комментарии (4)
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MrVanes-Zenit
1481727226
Пока Куман молодцом Хочется только пожелать ему удачи COYB!
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tilvan
1481727298
вряд ли, ресурсы не те но команда у них симпатичная
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h3LL1k
1481727650
НЕ станет не переживайте Ливерпуль лучший в АПЛ!)))
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Андрей 26 rus
1481744347
Ириски в рот компт выйбут всех и твой леивер пойдёт на бишбармак
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