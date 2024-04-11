Реакция Кумана на слова Луиса Энрике об олицетворении «Барселоны»: «Есть только три человека с ДНК «Барсы»

Рональд Куман не согласился с резонансным мнением Луиса Энрике.

Тренер «ПСЖ» на пресс-конференции сказал: «Я олицетворяю «Барсу» лучше всех, без сомнения».

«ДНК «Барсы» – это выигрывать титулы. Она есть у трех человек. Кройффа, который изменил стиль команды. Гвардиолы, который показал лучший футбол в истории «Барсы». И Месси», – считает Куман.