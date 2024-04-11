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    • Реакция Кумана на слова Луиса Энрике об олицетворении «Барселоны»: «Есть только три человека с ДНК «Барсы»

    Реакция Кумана на слова Луиса Энрике об олицетворении «Барселоны»: «Есть только три человека с ДНК «Барсы»

    Рональд Куман не согласился с резонансным мнением Луиса Энрике.

    Тренер «ПСЖ» на пресс-конференции сказал: «Я олицетворяю «Барсу» лучше всех, без сомнения».

    «ДНК «Барсы» – это выигрывать титулы. Она есть у трех человек. Кройффа, который изменил стиль команды. Гвардиолы, который показал лучший футбол в истории «Барсы». И Месси», – считает Куман.

    • «ПСЖ» под руководством Энрике вчера проиграл «Барселоне» Хави в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
    • Каталонцы победили в Париже со счетом 3:2.
    • Ответная встреча в Испании состоится во вторник, 16 апреля.

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    Источник: Marca

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