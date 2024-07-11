Куман указал на судейскую ошибку против Нидерландов в полуфинале Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман оценил эпизод с назначением пенальти в ворота его команды в матче 1/2 финала Евро-2024 против Англии.

Игру обслуживал немецкий судья Феликс Цвайер.

Он дал пенальти в пользу англичан за фол Дензела Дюмфриса на Гарри Кейне.

В итоге Англия победила Нидерланды (2:1) и вышла в финал.

«Это не пенальти. Единственным намерением Дюмфриса было желание заблокировать удар. Кейн наносил удар, и их ноги столкнулись.

Футбол разрушается из-за таких решений ВАР. В Англии такой пенальти бы не поставили. Что здесь нужно было делать защитнику?

Думаю, что судья давал много глупых свистков по ходу матча, но проиграли мы не из-за этого», – сказал Куман.