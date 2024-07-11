Куман высказался о вылете Нидерландов с Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман дал комментарии по итогам проигранного матча 1/2 финала Евро-2024 против Англии.
- Англичане победили со счетом 2:1.
- Второй гол был забит на 90-й минуте.
- В финале чемпионата Европы Англия встретится с Испанией (14 июля, 22:00 мск).
«В первом тайме соперник создал нам проблемы в средней линии. Мы не могли контролировать то, как они действовали между линиями благодаря Беллингему и Фодену. Игра стала более равной, когда мы добавили еще одного полузащитника.
У меня ощущение, что в последние 20-25 минут мы выглядели более свежими, однако они забили отличный гол. Таков футбол.
Возможно, мы заслуживали дополнительное время, но что есть, то есть. Мы можем гордиться нашими игроками и национальной командой, поскольку провели прекрасный турнир», – сказал Куман.
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Источник: сайт УЕФА