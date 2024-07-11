Куман высказался о вылете Нидерландов с Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман дал комментарии по итогам проигранного матча 1/2 финала Евро-2024 против Англии.

Англичане победили со счетом 2:1.

Второй гол был забит на 90-й минуте.

В финале чемпионата Европы Англия встретится с Испанией (14 июля, 22:00 мск).

«В первом тайме соперник создал нам проблемы в средней линии. Мы не могли контролировать то, как они действовали между линиями благодаря Беллингему и Фодену. Игра стала более равной, когда мы добавили еще одного полузащитника.

У меня ощущение, что в последние 20-25 минут мы выглядели более свежими, однако они забили отличный гол. Таков футбол.

Возможно, мы заслуживали дополнительное время, но что есть, то есть. Мы можем гордиться нашими игроками и национальной командой, поскольку провели прекрасный турнир», – сказал Куман.

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