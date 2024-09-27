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  • Тренер «Аль-Хиляля» ответил Куману: «Саудовская лига сильнее нидерландской»

Тренер «Аль-Хиляля» ответил Куману: «Саудовская лига сильнее нидерландской»

27 сентября 2024, 21:21
2

Жорже Жезуш отреагировал на позицию главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана по саудовской лиге.

  • Куман осудил Стевена Бергвейна за переход в «Аль-Иттихад».
  • Он сказал, что больше не будет вызывать экс-игрока «Аякса» в национальную команду.
  • Тренер Нидерландов назвал этот трансфер отсутствием спортивных амбиций.

Жезуш, возглавляющий «Аль-Хиляль», не согласился с Куманом: «Чемпионат Нидерландов – один из самых слабых в Европе. У Кумана нет никакого морального права говорить подобное, потому что он не знает саудовскую лигу. Здесь нет никакого сравнения, ведь саудовская лига сильнее нидерландской».

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Источник: ESPN
Саудовская Аравия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Аль-Хиляль Нидерланды Куман Рональд Жезуш Жорже
Комментарии (2)
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FCSpartakM
1727468550
«Чемпионат Нидерландов – один из самых слабых в Европе Вы(ер года, пожалуй.
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Бригадный
1727982579
ТОЧНО! (С)
Ответить
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