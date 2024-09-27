Тренер «Аль-Хиляля» ответил Куману: «Саудовская лига сильнее нидерландской»

Жорже Жезуш отреагировал на позицию главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана по саудовской лиге.
- Куман осудил Стевена Бергвейна за переход в «Аль-Иттихад».
- Он сказал, что больше не будет вызывать экс-игрока «Аякса» в национальную команду.
- Тренер Нидерландов назвал этот трансфер отсутствием спортивных амбиций.
Жезуш, возглавляющий «Аль-Хиляль», не согласился с Куманом: «Чемпионат Нидерландов – один из самых слабых в Европе. У Кумана нет никакого морального права говорить подобное, потому что он не знает саудовскую лигу. Здесь нет никакого сравнения, ведь саудовская лига сильнее нидерландской».
Источник: ESPN