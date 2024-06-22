Куман оценил решение арбитра отменить гол Симонса в матче с Францией

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился своими мыслями по поводу решения судьи отменить гол Хави Симонса в игре против Франции (0:0) в рамках Евро-2024.
«Думаю, Дюмфрис находился в офсайде, но он не мешал вратарю. Если игрок не влияет на эпизод, гол должен быть засчитан. И вам потребовалось пять минут, чтобы принять решение? Я этого не понимаю», – высказался Куман.
- Нидерланды не сумели обыграть Францию в рамках 2 тура континентального первенства в Германии.
- Отметим, что во вторые 45 минут поединка атакующий хавбек голландцев Хави Симонс все-таки сумел отправить мяч в ворота французов, но обслуживающий матч английский рефери Энтони Тейлор и ВАР посчитали, что защитник Дензел Дюмфрис, находившийся в пассивном офсайде, помешал голкиперу французской сборной Майку Меньяну отбить мяч.
- Нидерланды по итогам двух поединков заработали 4 очка.