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    Куман назвал заслуженной победу Нидерландов над Польшей

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвел итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Польшей (2:1).

    «В течение часа мы играли очень хорошо, могли создать много моментов. Мы пропустили из-за ошибки в обороне при выполнении стандартного положения. Этот аспект необходимо улучшить.

    Счет должен был быть 3:1 или 4:1 в нашу пользу, но потом, как видите, стало сложнее. Я не знаю, сколько у нас было моментов. У Германии было два шанса, и они забили два гола, а мы создали пять моментов и реализовали один. Создавать моменты – это одно дело, а реализовывать их – совсем другое.

    Были положительные моменты, но в то же время многое можно улучшить. Например, использование пространства. На левом фланге было много возможностей, но мы ими не воспользовались. Тейани Рейдерс дважды мог выйти один на один, если бы наши передачи проходили.

    Я всегда думаю о том, чтобы выпустить Ваута Вегорста, потому что он и раньше играл важную роль и забивал победные голы. Можно также выпускать Ваута вместе с Мемфисом Депаем. Он игрок другого типа, агрессивный и физически сильный.

    Я думаю, что Коди Гакпо сыграл очень хорошо, но все равно хочется привлечь свежих игроков, обладающих скоростью. Джереми Фримпонг и Дониэлл Мален тоже со всем справились. Это была тяжелая, но более чем заслуженная победа», – сказал Куман.

    • В прошедшем матче голы у Нидерландов забили Коди Гакпо и Вут Вегхорст. Счет в игре открыл поляк Адам Букса.
    • В следующей встрече подопечные Кумана встретятся с Францией.

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    Источник: Voetbal International

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