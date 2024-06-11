Куман обвинил «Барселону» в травме де Йонга, из-за которой он пропустит Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о том, что полузащитник Френки де Йонг не сыграет на чемпионате Европы.
- Футболист травмировал голеностоп 23 сентября.
- Затем он получал аналогичные повреждения 3 марта и 21 апреля.
- Вероятно, «Барселона» форсировала восстановление де Йонга.
«Мы посчитали, что Френки не будет в форме в ближайшие три недели. У него была предыстория с этой травмой голеностопа, и рисковать не стоит.
Его клуб уже рискнул, и теперь нам приходится за это расплачиваться», – сказал Куман, ранее тренировавший «Барселону» и покинувший команду со скандалом.
- Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- Нидерланды сыграют в группе D с Францией, Польшей и Австрией.
- Заявку сборной можно посмотреть здесь.