Куман обвинил «Барселону» в травме де Йонга, из-за которой он пропустит Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о том, что полузащитник Френки де Йонг не сыграет на чемпионате Европы.

Футболист травмировал голеностоп 23 сентября.

Затем он получал аналогичные повреждения 3 марта и 21 апреля.

Вероятно, «Барселона» форсировала восстановление де Йонга.

«Мы посчитали, что Френки не будет в форме в ближайшие три недели. У него была предыстория с этой травмой голеностопа, и рисковать не стоит.

Его клуб уже рискнул, и теперь нам приходится за это расплачиваться», – сказал Куман, ранее тренировавший «Барселону» и покинувший команду со скандалом.