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    • Куман обвинил «Барселону» в травме де Йонга, из-за которой он пропустит Евро-2024

    Куман обвинил «Барселону» в травме де Йонга, из-за которой он пропустит Евро-2024

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о том, что полузащитник Френки де Йонг не сыграет на чемпионате Европы.

    • Футболист травмировал голеностоп 23 сентября.
    • Затем он получал аналогичные повреждения 3 марта и 21 апреля.
    • Вероятно, «Барселона» форсировала восстановление де Йонга.

    «Мы посчитали, что Френки не будет в форме в ближайшие три недели. У него была предыстория с этой травмой голеностопа, и рисковать не стоит.

    Его клуб уже рискнул, и теперь нам приходится за это расплачиваться», – сказал Куман, ранее тренировавший «Барселону» и покинувший команду со скандалом.

    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • Нидерланды сыграют в группе D с Францией, Польшей и Австрией.
    • Заявку сборной можно посмотреть здесь.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    11.06.2024 16:40
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    Комментарии (1)
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    JIEGEHDA
    1718123614
    Куману надо посмотреть последний матч Френки и особенно момент с травмой . Где игрок просто из-за касания оступился . Такую травму может получить любой . Даже терминатор )) как было плаксой так и остался. А так жалко Френки . Состав мощный у Голландии Френки был бы кстати там
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