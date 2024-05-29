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Окончательный состав сборной Нидерландов на Евро-2024

29 мая 2024, 17:46
3

Тренерский штаб сборной Нидерландов определился с итоговой заявкой на чемпионат Европы-2024.

Из предварительного состава главный тренер Рональд Куман отсеял четырех игроков – это вратарь Ник Олей («Спарта»), защитник Ян Матсен («Боруссия Д»), а также хавбеки Квинтен Тимбер («Фейеноорд») и Мартен де Рон («Аталанта»).

Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Джастин Бейлов («Фейеноорд»);

Защитники: Матейс де Лигт («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Жереми Фримпонг («Байер»), Дейли Блинд («Жирона»), Стефан де Врей («Интер»), Лютсхарел Гертрейда («Фейеноорд»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Йерди Схаутен (ПСВ), Теяни Рейндерс («Милан»), Дониелл Мален («Боруссия Д»), Теун Коопмейнерс («Аталанта»), Стевен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Йоэй Верман (ПСВ);

Нападающие: Мемфис Депай («Атлетико»), Вут Вегхорст («Хоффенхайм»), Брайан Бробби («Аякс»).

  • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
  • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
  • Нидерланды сыграют в группе D с Францией, Польшей и Австрией.

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Источник: сайт Королевского футбольного союза Нидерландов
Чемпионат Европы Нидерланды Вейналдум Джорджиньо Блинд Дейли де Врей Стефан ван Дейк Вирджил Депай Мемфис Аке Натан Вегхорст Вут де Лигт Матейс де Йонг Френки Дюмфрис Дензел Мален Дониелл Гакпо Коди Гравенберх Райан Фримпонг Жереми Коопмейнерс Тен Рейндерс Тиджани Бробби Брайан Симонс Хави
Комментарии (3)
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FCSpartakM
1716996372
Состав боевитый, может за полуфинал зацепятся
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...уефан
1716997052
...во всяком случае, вместе с французами из группы выходить обязаны, ну а там...
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Skull_Boy
1716998929
Одни н_гры
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