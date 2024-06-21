Главный тренер сборной Нидерландов поделился ожиданиями от матча с Францией

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями по поводу предстоящего поединка против Франции в рамках Евро-2024.
«Победа в первой игре приносит спокойствие и доверие. И все это нам понадобится против сильной сборной Франции, с которой мы много играли в последние годы. Мы знаем, чего ждать от этого матча. Нам придется проявить себя с наилучшей стороны, чтобы добиться желаемого результата», – высказался Куман.
- Нидерланды и Франция подходят к очному поединку с максимальным количеством очков. Голландская дружина в первом туре переиграла Польшу (2:1). Француз же оказались сильнее Австрии (1:0).
- Отметим, что французская дружина испытывает проблемы с составом. Главная звезда команды Килиан Мбаппе сломал нос. Теперь его участие в предстоящей игре под вопросом.
- Рональд Куман был утвержден наставником Нидерландов в 2023 году. У руля голландцев специалист провел 15 поединков. В них он сумел одержать 10 побед. Также в активе Рональда 5 поражений.