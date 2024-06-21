Главный тренер сборной Нидерландов поделился ожиданиями от матча с Францией

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями по поводу предстоящего поединка против Франции в рамках Евро-2024.

«Победа в первой игре приносит спокойствие и доверие. И все это нам понадобится против сильной сборной Франции, с которой мы много играли в последние годы. Мы знаем, чего ждать от этого матча. Нам придется проявить себя с наилучшей стороны, чтобы добиться желаемого результата», – высказался Куман.