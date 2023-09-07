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    • Куман прокомментировал слова ван Гаала о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 с помощью судей

    Куман прокомментировал слова ван Гаала о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 с помощью судей

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отреагировал на резонансное заявление Луи ван Гаала.

    По мнению ван Гаала, сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022 благодаря благосклонному судейству.

    «Думаю, что все это было спланировано. Потому что Месси должен был стать чемпионом мира? Да», – сказал он.

    «Я бы так не сказал, но нужно уважать мнение ван Гаала. В Испании были моменты, когда казалось, что «Реал» пользуется большим преимуществом, чем «Барселона», но это невозможно доказать, поэтому лучше о таком не говорить», – заявил Куман.

    • Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года.
    • В финале аргентинцы победили Францию по пенальти.

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    Источник: NOS

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