Куман прокомментировал слова ван Гаала о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 с помощью судей

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отреагировал на резонансное заявление Луи ван Гаала.

По мнению ван Гаала, сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022 благодаря благосклонному судейству.

«Думаю, что все это было спланировано. Потому что Месси должен был стать чемпионом мира? Да», – сказал он.

«Я бы так не сказал, но нужно уважать мнение ван Гаала. В Испании были моменты, когда казалось, что «Реал» пользуется большим преимуществом, чем «Барселона», но это невозможно доказать, поэтому лучше о таком не говорить», – заявил Куман.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года.

В финале аргентинцы победили Францию по пенальти.

Время сборных: ставьте на матчи национальных команд с бонусом до 17000₽!