Куман прокомментировал слова ван Гаала о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 с помощью судей

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отреагировал на резонансное заявление Луи ван Гаала.
По мнению ван Гаала, сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022 благодаря благосклонному судейству.
«Думаю, что все это было спланировано. Потому что Месси должен был стать чемпионом мира? Да», – сказал он.
«Я бы так не сказал, но нужно уважать мнение ван Гаала. В Испании были моменты, когда казалось, что «Реал» пользуется большим преимуществом, чем «Барселона», но это невозможно доказать, поэтому лучше о таком не говорить», – заявил Куман.
- Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года.
- В финале аргентинцы победили Францию по пенальти.
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Источник: NOS