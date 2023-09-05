Ван Гаал считает, что победу Аргентины на ЧМ-2022 сфальсифицировали

Ещё у одного деда поехала кукушка
Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал считает, что судьи помогали сборной Аргентины на ЧМ-2022.
«Когда вижу, как Аргентина забивает голы и как мы забиваем голы, как некоторые аргентинские игроки переходили черту и не были наказаны... Думаю, что все это было спланировано.
Потому что Месси должен был стать чемпионом мира? Да», – сказал ван Гаал.
- Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года.
- В финале аргентинцы победили Францию по пенальти.