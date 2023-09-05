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    • Ван Гаал считает, что победу Аргентины на ЧМ-2022 сфальсифицировали

    Ван Гаал считает, что победу Аргентины на ЧМ-2022 сфальсифицировали

    Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал считает, что судьи помогали сборной Аргентины на ЧМ-2022.

    «Когда вижу, как Аргентина забивает голы и как мы забиваем голы, как некоторые аргентинские игроки переходили черту и не были наказаны... Думаю, что все это было спланировано.

    Потому что Месси должен был стать чемпионом мира? Да», – сказал ван Гаал.

    • Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года.
    • В финале аргентинцы победили Францию по пенальти.

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    Источник: NOS

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    05.09.2023 13:30
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12337

      ВетеR 5 сентября, 17:55

      Ещё у одного деда поехала кукушка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1217

      Александр52 5 сентября, 16:53

      Ван Гал не прав. Всё было красиво, зрелищно. Это был лучший ЧМ. Аргентина заслуженно победила.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2163

      Fialet > Александр52 5 сентября, 19:50

      Вот на таких как Вы и рассчитан такой театр.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +529

      Romeo 123 5 сентября, 16:26

      Ван гаал прав, кто смотрел как играла Аргентина было видно что их всячески тянут за уши

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5255

      Эном айс 5 сентября, 16:08

      Какие знакомые интонационные нотки..
      Он не башкир?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5806

      neim > Эном айс 5 сентября, 16:13

      Он Зарем ))).

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > Эном айс 5 сентября, 17:21

      "Разрешёнки" местной перекурил просто .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 16:07

      Аргентина голандцев возила 80 минут , 2:0 и всё спустили по дуре. Потом пенальти , где тащили ?
      Такая же херня и в финале, 75 минут на поле одна команда, ошибка и комбек 2:2. На 119 минуте французы не забили 400 % голевой момент, потом пенальти.
      Где и кто кого тащил ?
      Проигрывать надо достойно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1178

      Cubinec1989 > Алексей З 14 часов назад

      Аргентина на ЧМ-22 поставила рекорд по количеству пенальти. причем до нее пробивали максимум 3 пенальти. А тут 5, практически в каждом матче!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14915

      Skull_Boy 5 сентября, 14:34

      Виноваты все, но только не кривые голландские ноги

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2594

      ScarlettOgusania 5 сентября, 13:59

      Аргентину тянули на первое место за все возможные места судьи и чиновники ФИФА, особенно, после того, как Аргентина сдала матч Саудовской Аравии, ну и без "эффекта" Месси не обошлось, конечно...

      7
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      Рейтинг: +406

      гууд 5 сентября, 13:34

      да ладно? тебя щас заплюют фанаты меськи! вообще то не кто, и не считает что ЧМ выиграла аргентина, а вот меська выиграл!

      2
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