Ван Гаал считает, что победу Аргентины на ЧМ-2022 сфальсифицировали

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал считает, что судьи помогали сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Когда вижу, как Аргентина забивает голы и как мы забиваем голы, как некоторые аргентинские игроки переходили черту и не были наказаны... Думаю, что все это было спланировано.

Потому что Месси должен был стать чемпионом мира? Да», – сказал ван Гаал.