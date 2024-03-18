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    • Тренер сборной Нидерландов рассказал о своем отношении к словам Депая в поддержку Промеса

    Тренер сборной Нидерландов рассказал о своем отношении к словам Депая в поддержку Промеса

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман оценил связь между Мемфисом Депаем и Квинси Промесом.

    • Футболиста «Спартака» арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Депай публично поддерживал Промеса.

    «Мы не обсуждали это с Мемфисом. Сам бы я так делать не стал. Думаю, можно облегчить себе жизнь, избегая подобных заявлений. Они всегда вызывают неприятие и критику.

    Нужно держаться от этого подальше, если это возможно. Я могу понять [поддержку друга], но ситуация очень деликатная», – сказал Куман.

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    Источник: FCUpdate.nl

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