Тренер сборной Нидерландов рассказал о своем отношении к словам Депая в поддержку Промеса

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман оценил связь между Мемфисом Депаем и Квинси Промесом.

Футболиста «Спартака» арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Депай публично поддерживал Промеса.

«Мы не обсуждали это с Мемфисом. Сам бы я так делать не стал. Думаю, можно облегчить себе жизнь, избегая подобных заявлений. Они всегда вызывают неприятие и критику.

Нужно держаться от этого подальше, если это возможно. Я могу понять [поддержку друга], но ситуация очень деликатная», – сказал Куман.