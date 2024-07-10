Куман высказался о критике в адрес сборной Англии

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о критике игры сборной Англии на Евро-2024.
«Каждый раз им сложно даются победы, хоть и правда у них в составе просто фантастические игроки. Критика, которой они подвергаются, даже похлеще той, что получаем мы в своей стране», – заявил Куман.
- Англия – самая критикуемая команда на турнире в Германии. Многие эксперты считают, что англичане играют скучно и осторожно.
- Тренирует английскую дружину Гарет Саутгейт. При нем англичане показывают отличные результаты на крупных турнирах. Англия уже дошла до полуфинала на Евро-2024.
- Ее соперником станут Нидерланды, обыгравшие Турцию со счетом 2:1. Англия оказалась сильнее Швейцарии (1:1,5-3 пен.) в 1/4 финала турнира.
Источник: AS