Куман высказался о критике в адрес сборной Англии

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о критике игры сборной Англии на Евро-2024.

«Каждый раз им сложно даются победы, хоть и правда у них в составе просто фантастические игроки. Критика, которой они подвергаются, даже похлеще той, что получаем мы в своей стране», – заявил Куман.