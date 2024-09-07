Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Бергвейн ответил Куману, выгнавшему его из сборной Нидерландов

    Бергвейн ответил Куману, выгнавшему его из сборной Нидерландов

    Стевен Бергвейн отреагировал на слова Рональда Кумана в свой адрес.

    • Тренер выгнал 26-летнего вингера из сборной Нидерландов.
    • Причина – переход Бергвейна в саудовский «Аль-Иттихад».
    • Куман сказал, что «это не имеет ничего общего со спортивными амбициями».

    «Я больше не хочу играть за этого тренера. Я не буду играть за того, кто изображает меня так, как он это делал в СМИ.

    Он мог бы позвонить мне и выслушать мою версию событий. Как он может говорить такие вещи, не поговорив со мной?» – возмутился Бергвейн.

    Новости по теме
    Куман выгнал игрока из сборной Нидерландов за переход в саудовский клуб 3
    «Спартак» отказался от приобретения футболиста сборной Нидерландов 4
    Бергвейн: «Промес – король России. Он помог бы Нидерландам на ЧМ-2022» 6
    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2024 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    russkiisergei
    1725710314
    куману денег не предложили?
    Ответить
    Spartak_forv@
    1725711702
    Странное заявление Кумана-игрок сам выбирает,где будет играть, и если в Саудовской Аравии ему предложили хорошие условия,почему он не может их принять.Вызывают в сборную тех футболистов,кто отлично играет прямо сейчас
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+