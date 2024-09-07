Бергвейн ответил Куману, выгнавшему его из сборной Нидерландов

Стевен Бергвейн отреагировал на слова Рональда Кумана в свой адрес.

Тренер выгнал 26-летнего вингера из сборной Нидерландов.

Причина – переход Бергвейна в саудовский «Аль-Иттихад».

Куман сказал, что «это не имеет ничего общего со спортивными амбициями».

«Я больше не хочу играть за этого тренера. Я не буду играть за того, кто изображает меня так, как он это делал в СМИ.

Он мог бы позвонить мне и выслушать мою версию событий. Как он может говорить такие вещи, не поговорив со мной?» – возмутился Бергвейн.