«Спартак» отказался от приобретения футболиста сборной Нидерландов

Голландский вингер «Аякса» Стевен Бергвейн мог оказаться в столичном «Спартаке».
По сведениям СМИ, агентство Muy Munero предложило «Спартаку» приобрести у «Аякса» Стевена Бергвейна. Но боссы московского клуба приняли решение отказаться от предложенного варианта. «Спартак» отпугнула цена за футболиста. Сумма сделки оценивалась в 25 миллионов евро. Также «Спартак» смутило физическое состояние голландца. Примечательно, что ранее Muy Munero занималось трансферами Гуса Тиля и Манфреда Угальде.
- Стевен Бергвейн – выпускник академии ПСВ. В 2020 году футболист был куплен английским «Тоттенхэмом» за 35 миллионов евро. Но уже 2022 году Стевен вернулся в Нидерланды, надев футболку «Аякса».
- В минувшем сезоне Бергвейн записал в свой актив 13 голов и 5 голевых передач, поучаствовав в 31 поединке.
- «Спартак» продолжает поиски замены Квинси Промесу.