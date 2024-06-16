«Спартак» отказался от приобретения футболиста сборной Нидерландов

Голландский вингер «Аякса» Стевен Бергвейн мог оказаться в столичном «Спартаке».

По сведениям СМИ, агентство Muy Munero предложило «Спартаку» приобрести у «Аякса» Стевена Бергвейна. Но боссы московского клуба приняли решение отказаться от предложенного варианта. «Спартак» отпугнула цена за футболиста. Сумма сделки оценивалась в 25 миллионов евро. Также «Спартак» смутило физическое состояние голландца. Примечательно, что ранее Muy Munero занималось трансферами Гуса Тиля и Манфреда Угальде.