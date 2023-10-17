Куман прокомментировал победу Нидерландов над Грецией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал о победе в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Греции.

«Мы должны были решить исход матча задолго до пенальти в компенсированное время. Греция выпустила трeх нападающих, и внезапно игроки были не на своих позициях.

У нас был комфортный первый тайм, но мы должны были забить тот пенальти. После этого матч стал совсем другим. Мы продолжали верить в себя. Греция не создала моментов, но мы должны были действовать осторожно, чтобы не пропустить.

У нас нет специалиста по пенальти, угловым и штрафным. Когда Вирджил подошeл к мячу во втором тайме, я вдруг подумал: «Конечно, это будет не один из тех вечеров, когда и у него что-то пойдeт не так». И Вирджил решил исход матча», – приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.