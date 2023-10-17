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    Куман прокомментировал победу Нидерландов над Грецией

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал о победе в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Греции.

    «Мы должны были решить исход матча задолго до пенальти в компенсированное время. Греция выпустила трeх нападающих, и внезапно игроки были не на своих позициях.

    У нас был комфортный первый тайм, но мы должны были забить тот пенальти. После этого матч стал совсем другим. Мы продолжали верить в себя. Греция не создала моментов, но мы должны были действовать осторожно, чтобы не пропустить.

    У нас нет специалиста по пенальти, угловым и штрафным. Когда Вирджил подошeл к мячу во втором тайме, я вдруг подумал: «Конечно, это будет не один из тех вечеров, когда и у него что-то пойдeт не так». И Вирджил решил исход матча», – приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

    • Нидерланды выиграли в гостях со счетом 1:0.
    • Единственный мяч забил Вирджил ван Дейк с пенальти на 90+4-й минуте.
    • Нидерланды занимают второе место в группе B с 12 очками после шести матчей.

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    Источник: УЕФА

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