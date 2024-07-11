Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024, финалист де ла Фуэнте – на 13-м месте

AS опубликовал данные о зарплатах тренеров сборных-участниц Евро-2024.
С отрывом лидирует Гарет Саутгейт, выведший Англию во второй финал чемпионата Европы подряд.
А вот другой финалист турнира Луис де ла Фуэнте занимает в рейтинге только 13-е место.
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024:
- Гарет Саутгейт (Англия) – 5,8 млн евро в год;
- Юлиан Нагельсман (Германия) – 4,8 млн;
- Роберто Мартинес (Португалия) – 4 млн;
- Дидье Дешам (Франция) – 3,8 млн;
- Рональд Куман (Нидерланды) – 3 млн;
- Лучано Спаллетти (Италия) – 3 млн;
- Винченцо Монтелла (Турция) – 1,5 млн;
- Мурат Якин (Швейцария) – 1,4 млн;
- Ральф Рангник (Австрия) – 1,3 млн;
- Доменико Тедеско (Бельгия) – 1,3 млн;
...
- 13. Луис де ла Фуэнте (Испания) – 1,25 млн.
Источник: AS