Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024, финалист де ла Фуэнте – на 13-м месте

AS опубликовал данные о зарплатах тренеров сборных-участниц Евро-2024.

С отрывом лидирует Гарет Саутгейт, выведший Англию во второй финал чемпионата Европы подряд.

А вот другой финалист турнира Луис де ла Фуэнте занимает в рейтинге только 13-е место.

Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024:

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