Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2024 2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 США. МЛС 2019 США. МЛС 2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Суперкубок Англии 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Кубок 2015/2016 Франция. Кубок лиги 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Франции 2014 Товарищеские матчи 2014 Франция. Кубок Лиги 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Франция. Лига 1 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Италии 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Испании 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Испании 2009 Суперкубок УЕФА 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Италии 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Италия. Серия А 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008