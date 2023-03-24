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Златан Ибрагимович
Статистика
Златан Ибрагимович - статистика
Завершил карьеру
3 октября 1981 (44), Мальме
#11 | Нападающий
195 см | 87 кг
Швеция | Босния и Герцеговина
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Швеция
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0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
Швеция
0 : 3
24.03.2023
Бельгия
73' - 90'
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