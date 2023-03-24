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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швеция - Бельгия
Швеция - Бельгия: обзор матча 24 марта 2023
Швеция
24.03.2023, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 1 тур
0 : 3
Завершен
Бельгия
35'
Р. Лукаку
49'
Р. Лукаку
83'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швеция - Бельгия
Желтая карточка
Д. Кулушевски
90'
+4
90'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Я. Карраско
85'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
А. Теате
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Л. Аугустинссон
85'
85'
Замена
С. Борнау
️️️️
Р. Лукаку
83'
ГОЛ! 0:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
Й. Бакайоко
Желтая карточка
В. Линделеф
78'
Замена
В. Классон
️️️️
Э. Форсберг
73'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
А. Исак
73'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
К. Ольссон
64'
Желтая карточка
С. Густафсон
63'
61'
Замена
О. Мангала
️️️️
Л. Троссард
61'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Д. Лукебакио
49'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. Лукебакио
Желтая карточка
К. Ольссон
39'
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. Лукебакио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
18
Самуэль Густафсон
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
11
Энтони Эланга
ЛВ
17
Виктор Классон
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
18
Орель Мангала
ОП
6
Ромео Лавиа
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
4-2-2-2
1
Ольсен
6
Аугустинссон
14
Экдаль
3
Линделеф
3
Вальквист
20
Ольссон
19
Сванберг
10
Форсберг
21
Кулушевски
9
Исак
18
Густафсон
4-1-3-2
1
Куртуа
21
Кастань
5
Вертонген
3
Теате
4
Фас
24
Онана
14
Лукебакио
7
Де Брюйне
10
Троссард
9
Лукаку
11
Карраско
6
Аугустинссон
5
Гудмундссон
5
Гудмундссон
6
Аугустинссон
10
Форсберг
17
Классон
17
Классон
10
Форсберг
20
Ольссон
17
Дьекереш
17
Дьекереш
20
Ольссон
9
Исак
10
Ибрагимович
10
Ибрагимович
9
Исак
9
Лукаку
15
Борнау
15
Борнау
9
Лукаку
10
Троссард
18
Мангала
18
Мангала
10
Троссард
3
Теате
22
Салемакерс
22
Салемакерс
3
Теате
14
Лукебакио
19
Бакайоко
19
Бакайоко
14
Лукебакио
11
Карраско
11
Опенда
11
Опенда
11
Карраско
Остались в запасе
Швеция
Бельгия
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
11
Энтони Эланга
ЛВ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Ромео Лавиа
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
11
Энтони Эланга
ЛВ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Ромео Лавиа
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Швеция - Бельгия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
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