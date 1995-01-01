Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чикаго Файр - расписание

    Город Чикаго
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт http://chicago.fire.mlsnet.com/t100/index.jsp
    Стадион Солдер Филд
    Тренер Франк Клопас
    США. МЛС 2023
    3 тур
    		5 марта, воскресенье 04:30 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 03:30 Филадельфия Юнион Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		19 марта, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Цинциннати
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 02:30 Интер Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		9 апреля, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		23 апреля, воскресенье 23:30 Атланта Юнайтед Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		30 апреля, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 03:30 Нэшвилл Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		13 мая, суббота 20:00 Чикаго Файр Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		18 мая, четверг 02:30 Шарлотт Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    20 тур
    		28 мая, воскресенье 02:30 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 02:30 Торонто Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		4 июня, воскресенье 02:30 Цинциннати Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		11 июня, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Коламбус
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		22 июня, четверг 05:30 Портленд Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 03:30 Канзаc Сити Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    29 тур
    		2 июля, воскресенье 02:30 Орландо Сити Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		9 июля, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		13 июля, четверг 03:30 Чикаго Файр Монреаль Импакт
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Торонто
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 03:30 Чикаго Файр Орландо Сити
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		27 августа, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 03:30 Чикаго Файр Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    39 тур
    		3 сентября, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		21 сентября, четверг 02:30 Коламбус Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		24 сентября, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		5 октября, четверг 03:30 Чикаго Файр Интер
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		8 октября, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Шарлотт
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 01:00 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр
    • Читайте нас: 
    11