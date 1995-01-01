США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
|3 тур
|5 марта, воскресенье
|04:30
|Чикаго Файр
|Нью-Йорк Сити
|4 тур
|12 марта, воскресенье
|03:30
|Филадельфия Юнион
|Чикаго Файр
|6 тур
|19 марта, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Цинциннати
|7 тур
|26 марта, воскресенье
|02:30
|Интер
|Чикаго Файр
|8 тур
|2 апреля, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Ди Си Юнайтед
|10 тур
|9 апреля, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Миннесота Юнайтед
|11 тур
|16 апреля, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Филадельфия Юнион
|13 тур
|23 апреля, воскресенье
|23:30
|Атланта Юнайтед
|Чикаго Файр
|14 тур
|30 апреля, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15 тур
|7 мая, воскресенье
|03:30
|Нэшвилл
|Чикаго Файр
|16 тур
|13 мая, суббота
|20:00
|Чикаго Файр
|Сент-Луис
|17 тур
|18 мая, четверг
|02:30
|Шарлотт
|Чикаго Файр
|19 тур
|21 мая, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Атланта Юнайтед
|20 тур
|28 мая, воскресенье
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|Чикаго Файр
|22 тур
|1 июня, четверг
|02:30
|Торонто
|Чикаго Файр
|23 тур
|4 июня, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Чикаго Файр
|25 тур
|11 июня, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Коламбус
|27 тур
|22 июня, четверг
|05:30
|Портленд
|Чикаго Файр
|28 тур
|25 июня, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Чикаго Файр
|29 тур
|2 июля, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|Чикаго Файр
|31 тур
|9 июля, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Нэшвилл
|32 тур
|13 июля, четверг
|03:30
|Чикаго Файр
|Монреаль Импакт
|34 тур
|16 июля, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Торонто
|35 тур
|21 августа, понедельник
|03:30
|Чикаго Файр
|Орландо Сити
|37 тур
|27 августа, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чикаго Файр
|38 тур
|31 августа, четверг
|03:30
|Чикаго Файр
|Ванкувер Уайткепс
|39 тур
|3 сентября, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Чикаго Файр
|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|02:30
|Монреаль Импакт
|Чикаго Файр
|42 тур
|21 сентября, четверг
|02:30
|Коламбус
|Чикаго Файр
|44 тур
|24 сентября, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Нью-Инглэнд Революшн
|45 тур
|1 октября, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Чикаго Файр
|46 тур
|5 октября, четверг
|03:30
|Чикаго Файр
|Интер
|48 тур
|8 октября, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Шарлотт
|49 тур
|22 октября, воскресенье
|01:00
|Нью-Йорк Сити
|Чикаго Файр