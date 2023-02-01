Турниры:
США. МЛС 2022
|47 тур
|9 октября, воскресенье
|21:30
|Чикаго Файр
|1:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|46 тур
|2 октября, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|2:3
|Чикаго Файр
|44 тур
|18 сентября, воскресенье
|03:00
|Чикаго Файр
|2:3
|Шарлотт
|43 тур
|14 сентября, среда
|02:30
|Монреаль Импакт
|3:2
|Чикаго Файр
|42 тур
|11 сентября, воскресенье
|03:00
|Чикаго Файр
|3:1
|Интер
|40 тур
|4 сентября, воскресенье
|00:30
|Коламбус
|0:0
|Чикаго Файр
|39 тур
|1 сентября, четверг
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|Чикаго Файр
|39 тур
|28 августа, воскресенье
|03:00
|Чикаго Файр
|0:2
|Монреаль Импакт
|37 тур
|22 августа, понедельник
|01:00
|Чикаго Файр
|0:2
|Нью-Йорк Сити
|35 тур
|14 августа, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|4:1
|Чикаго Файр
|33 тур
|7 августа, воскресенье
|02:00
|Шарлотт
|2:3
|Чикаго Файр
|31 тур
|31 июля, воскресенье
|00:00
|Чикаго Файр
|0:0
|Атланта Юнайтед
|31 тур
|24 июля, воскресенье
|05:00
|Ванкувер Уайткепс
|1:3
|Чикаго Файр
|28 тур
|17 июля, воскресенье
|03:00
|Чикаго Файр
|1:0
|Сиэтл
|27 тур
|14 июля, четверг
|00:00
|Чикаго Файр
|2:0
|Торонто
|27 тур
|10 июля, воскресенье
|03:00
|Чикаго Файр
|2:3
|Коламбус
|25 тур
|4 июля, понедельник
|04:00
|Сан-Хосе
|2:1
|Чикаго Файр
|24 тур
|30 июня, четверг
|00:00
|Чикаго Файр
|1:0
|Филадельфия Юнион
|22 тур
|26 июня, воскресенье
|03:00
|Хьюстон
|2:0
|Чикаго Файр
|21 тур
|19 июня, воскресенье
|00:00
|Чикаго Файр
|1:0
|Ди Си Юнайтед
|19 тур
|29 мая, воскресенье
|02:00
|Торонто
|3:2
|Чикаго Файр
|18 тур
|23 мая, понедельник
|00:00
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|Чикаго Файр
|16 тур
|19 мая, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3:3
|Чикаго Файр
|15 тур
|15 мая, воскресенье
|03:00
|Чикаго Файр
|1:2
|Цинциннати
|14 тур
|8 мая, воскресенье
|01:00
|Атланта Юнайтед
|4:1
|Чикаго Файр
|13 тур
|1 мая, воскресенье
|03:00
|Чикаго Файр
|1:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11 тур
|24 апреля, воскресенье
|00:00
|Миннесота Юнайтед
|3:0
|Чикаго Файр
|10 тур
|17 апреля, воскресенье
|03:00
|Чикаго Файр
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8 тур
|9 апреля, суббота
|20:00
|Орландо Сити
|1:0
|Чикаго Файр
|6 тур
|2 апреля, суббота
|22:30
|Чикаго Файр
|0:0
|Даллас
|5 тур
|20 марта, воскресенье
|01:00
|Чикаго Файр
|3:1
|Канзаc Сити
|4 тур
|13 марта, воскресенье
|03:30
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|Чикаго Файр
|3 тур
|6 марта, воскресенье
|02:00
|Чикаго Файр
|0:0
|Орландо Сити
|1 тур
|27 февраля, воскресенье
|02:00
|Интер
|0:0
|Чикаго Файр