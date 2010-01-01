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Чикаго Файр
Результаты
€ 39 млн
Чикаго Файр - результаты матчей
Чикаго
МЛС 2026
Стадион:
Солдер Филд
Сайт:
http://chicago.fire.mlsnet.com/t100/index.jsp
Тренер:
Франк Клопас
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Кубок лиг Северной Америки. 2024
США. МЛС. 2024
Кубок лиг Северной Америки. 2023
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США. МЛС. Плей-офф 2017
США. МЛС. 2017
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США. МЛС. Плей-офф 2012
США. МЛС. Регулярный чемпионат 2012
США. МЛС. 2011
США. МЛС. 2010
Товарищеские матчи. 2010
14.09 | 00:30
Чикаго Файр
1 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
10.09 | 03:30
Чикаго Файр
1 : 1
Интер Майами
06.09 | 02:30
Торонто
4 : 4
Чикаго Файр
29.08 | 23:30
Сиэтл
2 : 2
Чикаго Файр
23.08 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
Чикаго Файр
20.08 | 02:30
Орландо Сити
1 : 2
Чикаго Файр
17.08 | 01:00
Чикаго Файр
2 : 1
Портленд
02.08 | 03:30
Чикаго Файр
2 : 1
Шарлотт
26.07 | 02:30
Нью-Йорк Сити
3 : 1
Чикаго Файр
23.07 | 02:30
Интер Майами
3 : 2
Чикаго Файр
24.05 | 03:30
Чикаго Файр
2 : 1
Торонто
16.05 | 23:30
Монреаль
0 : 2
Чикаго Файр
14.05 | 02:30
Ди Си Юнайтед
1 : 3
Чикаго Файр
09.05 | 21:30
Чикаго Файр
1 : 3
Нью-Йорк Ред Буллз
03.05 | 03:30
Чикаго Файр
2 : 3
Цинциннати
26.04 | 03:30
Чикаго Файр
5 : 0
Канзаc Сити
19.04 | 02:30
Цинциннати
3 : 3
Чикаго Файр
12.04 | 03:30
Чикаго Файр
1 : 0
Атланта Юнайтед
05.04 | 03:30
Чикаго Файр
1 : 0
Нэшвилл
21.03 | 23:30
Филадельфия Юнион
1 : 2
Чикаго Файр
15.03 | 03:30
Чикаго Файр
1 : 2
Ди Си Юнайтед
08.03 | 03:30
Коламбус
0 : 0
Чикаго Файр
28.02 | 22:30
Чикаго Файр
3 : 0
Монреаль
22.02 | 04:30
Динамо Хьюстон
2 : 1
Чикаго Файр
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