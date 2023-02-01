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    Чикаго Файр - результаты

    Город Чикаго
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт http://chicago.fire.mlsnet.com/t100/index.jsp
    Стадион Солдер Филд
    Тренер Франк Клопас
    Турниры:
    США. МЛС 2022
    47 тур
    		9 октября, воскресенье 21:30 Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
    46 тур
    		2 октября, воскресенье 02:30 Цинциннати 2:3 Чикаго Файр
    44 тур
    		18 сентября, воскресенье 03:00 Чикаго Файр 2:3 Шарлотт
    43 тур
    		14 сентября, среда 02:30 Монреаль Импакт 3:2 Чикаго Файр
    42 тур
    		11 сентября, воскресенье 03:00 Чикаго Файр 3:1 Интер
    40 тур
    		4 сентября, воскресенье 00:30 Коламбус 0:0 Чикаго Файр
    39 тур
    		1 сентября, четверг 02:30 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Чикаго Файр
    39 тур
    		28 августа, воскресенье 03:00 Чикаго Файр 0:2 Монреаль Импакт
    37 тур
    		22 августа, понедельник 01:00 Чикаго Файр 0:2 Нью-Йорк Сити
    35 тур
    		14 августа, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 4:1 Чикаго Файр
    33 тур
    		7 августа, воскресенье 02:00 Шарлотт 2:3 Чикаго Файр
    31 тур
    		31 июля, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 0:0 Атланта Юнайтед
    31 тур
    		24 июля, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 1:3 Чикаго Файр
    28 тур
    		17 июля, воскресенье 03:00 Чикаго Файр 1:0 Сиэтл
    27 тур
    		14 июля, четверг 00:00 Чикаго Файр 2:0 Торонто
    27 тур
    		10 июля, воскресенье 03:00 Чикаго Файр 2:3 Коламбус
    25 тур
    		4 июля, понедельник 04:00 Сан-Хосе 2:1 Чикаго Файр
    24 тур
    		30 июня, четверг 00:00 Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион
    22 тур
    		26 июня, воскресенье 03:00 Хьюстон 2:0 Чикаго Файр
    21 тур
    		19 июня, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед
    19 тур
    		29 мая, воскресенье 02:00 Торонто 3:2 Чикаго Файр
    18 тур
    		23 мая, понедельник 00:00 Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр
    16 тур
    		19 мая, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Чикаго Файр
    15 тур
    		15 мая, воскресенье 03:00 Чикаго Файр 1:2 Цинциннати
    14 тур
    		8 мая, воскресенье 01:00 Атланта Юнайтед 4:1 Чикаго Файр
    13 тур
    		1 мая, воскресенье 03:00 Чикаго Файр 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
    11 тур
    		24 апреля, воскресенье 00:00 Миннесота Юнайтед 3:0 Чикаго Файр
    10 тур
    		17 апреля, воскресенье 03:00 Чикаго Файр 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
    8 тур
    		9 апреля, суббота 20:00 Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр
    6 тур
    		2 апреля, суббота 22:30 Чикаго Файр 0:0 Даллас
    5 тур
    		20 марта, воскресенье 01:00 Чикаго Файр 3:1 Канзаc Сити
    4 тур
    		13 марта, воскресенье 03:30 Ди Си Юнайтед 0:2 Чикаго Файр
    3 тур
    		6 марта, воскресенье 02:00 Чикаго Файр 0:0 Орландо Сити
    1 тур
    		27 февраля, воскресенье 02:00 Интер 0:0 Чикаго Файр
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