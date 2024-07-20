«Чикаго» компенсирует фанатам неучастие Месси в матче МЛС

Болельщики американского «Чикаго» получат компенсацию от клуба, если в матче МЛС против «Интера Майами» не сыграет Лионель Месси.
- Встреча намечена на 31 августа.
Фанаты, пришедшие на матч, получат бонусы в случае неучастия аргентинца. Речь идет о скидке в 250 долларов на сезонные абонементы на 2025 год.
Болельщики, купившие билеты до объявления о компенсации, в случае неучастия Месси получат бесплатные билеты на игру с «Нэшвиллом» в октябре.
- Месси травмировался в финале Кубка Америки против Колумбии (1:0).
- Лео в МЛС год.
Источник: ESPN