МЛС. «Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр», Месси не сделал результативных действий, у Суареса дубль

В матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» дома проиграл «Чикаго Файр» со счетом 3:5.
Нападающий хозяев Луис Суарес оформил дубль, одну из голевых передач ему отдал Жорди Альба. Другой форвард «цапель» Лионель Месси провел полный матч, но не сделал результативных действий.
«Интер Майами» занимает 4-е место в Восточной конференции с 56 очками после 31 матча. «Чикаго Файр» поднялся на 8-ю позицию с 51 баллом и гарантировал себе участие в плей-офф МЛС.
США. МЛС. 42 тур
Интер Майами - Чикаго Файр - 3:5 (1:3)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - D. Tah D'Avilla , 11; 0:2 - J. Dean , 32; 1:2 - Т. Авилес, 39; 1:3 - Р. Куаме, 43; 2:3 - Л. Суарес, 57; 3:3 - Л. Суарес, 74; 3:4 - J. Reynolds , 80; 3:5 - Б. Гутьеррес, 83.
Источник: «Бомбардир»