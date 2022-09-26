Что за история с шантажом Погба на 13 млн: кто и как ему угрожал, действительно ли он просил шамана вредить Мбаппе

В последнее время мы видим много проблем вокруг Поля Погба. Во-первых, плохой фон возвращения из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус»: футболист, который мог реально быть одним из лучших, сдулся и больше не вывозил топ-уровень АПЛ. Во-вторых, моментальная травма, которая надолго вывела Погба из состава.

В-третьих, есть совершенно странная история, которая включает себя шаманов, угрозы бандитов, конфликт с братом, многомиллионный шантаж и Килиана Мбаппе.

Брат Погба и друзья детства угрожали ему и требовали 13 млн евро

Вокруг этой темы масса инсайдов. Они не всегда передают информацию точно, зато формируют базовую картину происходящего. Все это могло спокойно казаться бредом британских и французских таблоидов. Но информацию подтверждают участники – и Погба, и его брат, который замешан в истории.

Что известно:

• Все началось еще в августе. Брат Погба Матиа в ролике пообещал некоторые ошеломляющие откровения. Матиа Погба говорил, что информация накроет всех: «Вы узнаете много о брате, его агенте [после смерти Мино Райолы делами Погба занимается Рафаэла Пимента, с которой у него сложились теплые отношения] и Килиане [Мбаппе]. Поверьте, я владею такой информацией, которая перевернет ваш мир».

• Дальше историю развивал сайт Get French Football News. Он ссылался на прокуратуру Франции, которая говорила о расследовании по делу о шантаже Погба. Сайт писал, что у Поля Погба было много разговоров с сотрудниками полиции, в ходе которых он признался, что его шантажировала группа людей. В эту группу входили друзья детства и брат Матиа.

Сумма шантажа – 13 млн евро. Информацию подтвердил L’Equipe (и это важный источник). Также France Info писало, что Погба заманили в квартиру, где с ним общались вооруженные люди. За некоторое время до этого он обвинил приятеля в краже 200 тысяч евро.

• Спустя день Матиа Погба дал официальное интервью: «Надеюсь, вас не обманет попытка манипуляции средствами массовой информации и властями. Когда ты знаменит, весь мир с тобой и слушает внимательнее остальных. Но это не ставит тебя выше закона, полиция – не твои приспешники! Недавно мой брат заявил итальянской полиции, что он не знает нашего двоюродного брата, с которым мы выросли, который нанес ему простой визит и ничего не сделал Полю. Семья подтвердит это».

• 30 августа. RMC говорит, что шантажирующие обладают USB-накопителем, на котором записано видео с Погба. На нем он обратился к шаману и наложил проклятие на Килиана Мбаппе. Погба сразу же опроверг это.

• Погба сталкивался с группой шантажистов возле базы «Ювентуса», тогда и обратился к юристу клуба. Он и запустил масштабное расследование по делу, привлекая к делу еще и итальянскую полиция. Именно ей Погба сказал, что узнал об участии Матиа в июне, когда увидел его в компании шантажистов. La Gazzetta dello Sport пишет:

«Мбаппе был сильно удивлен, что брат дошел до этого. Но у них никогда не было теплых отношений. Матиа всегда считал, что Поль был несправедлив к нему, хоть и заботился о нем и оберегал. Сейчас его плата за помощь в прошлом выросла».

Матиа Погба угрожал не только брату, но и его агенту – сейчас он задержан

Основная часть истории началась в начале сентября. Тогда итальянская полиция установила, что первую часть лета звонки с угрозами получал Поль Погба. Потом Матиа Погба и его сообщники давили на Рафаэлу Пименту. Они считали, что Пимента может заставить Погба заплатить деньги – когда она отказалась, то получала угрозы. В свою очередь Пимента подала собственный иск в адрес брата Погба.

3 сентября RMC опубликовал информацию, что еще в марте Поля Погба шантажировала целая банда и угрожала ему винтовками и пистолетами, но он не заплатил ничего. C того момента угрозы были лишь по телефону.

Адвокаты Матиа Погба заговорили очень поздно. В середине сентября один сказал, что Матиа не имеет ничего общего с этой историей. Вот его слова: «Очевидно, что трудности, с которыми столкнулась семья Погба, являются результатом внешних угроз, в отношении которых система правосудия, занимающаяся этим вопросом, примет меры в полной мере. Матиа Погба, который больше всего на свете стремится успокоить ситуацию, впредь будет делать заявления только в суде, ведущем это дело, если это будет необходимо».

Правда, полиция не очень поверила ему и задержала Матиа Погба 14 сентября. Параллельно поддержку Полю Погба высказывали все члены его семьи. В том числе и мама.

Погба действительно обращался к шаману – работает с ним давно и просит оберегать от травм

Когда Матиа Погба впервые сказал, что его брат Поль обращался к шаману, это очень зацепило французскую общественность – конечно же, из-за контекста. Он был таким: «Поль попросил шамана сделать Мбаппе слабее. Он уже тогда был на подъеме и стал гораздо популярнее Поля. Было странно увидеть, что в ответном матче Мбаппе был лишь тенью самого себя».

Поль Погба не стал опровергать обращение к шаману, но изменил историю. По его словам, он обращался к шаману и давал ему внушительную сумму, чтобы тот помолился за африканских детей. Французские медиа расширили историю и выяснили, что это был за шаман. RMC пишет, что Погба и шаман познакомились в 2017 году благодаря бывшему полузащитнику сборной Франции Алу Диарра. С того момента шаман предсказывает будущее Погба и делает ритуалы для предотвращения травм игрока. Взамен он получает огромное вознаграждение. И Погба – не единственный клиент шамана в сборной Франции и французском футболе.

Вот примеры ритуалов для Поля Погба:

Когда Погба переехал во Францию, то попросил маму закопать бумагу с заклинаниями на лужайке дома;

Перед финалом Евро-2016 Погба выпустил бабочек рядом со стадионом.

По словам Матиа Погба, мама была главным посредником между шаманом и Полем. Через пару лет после знакомства Поль Погба даже дал ему доступ к своей английской зарплатной карте и задаривал его драгоценностями и дорогими подарками. Один из них – новый «Кадиллак».

Погба отрицает такой формат сотрудничества с шаманом. Мбаппе же прокомментировал историю, что Погба насылал на него проклятия:

«Сейчас я предпочитаю поверить слову игрока, с которым выступаю в сборной. Есть его слово против слова его брата, и я доверюсь своему товарищу по команде. Сейчас не время добавлять что-то еще, я не думаю об этом».

Текст: Илья Егоров

Фото: augenklick/firo Sportphoto, Keystone Press Agency, imago sportfotodienst, www.imago-images.de/Global Look Press