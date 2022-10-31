⚡️ Погба пропустит ЧМ-2022

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не сыграет на грядущем чемпионате мира в Катаре.

Агент футболиста Рафаэла Пимента подтвердила, что 29-летний француз не поможет своей сборной из-за травмы.

«Очень больно сообщать, что Полю Погба потребуется дополнительная реабилитация после операции [на колене].

Из-за этого он не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре», – заявила агент.