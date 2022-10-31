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    ⚡️ Погба пропустит ЧМ-2022

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не сыграет на грядущем чемпионате мира в Катаре.

    Агент футболиста Рафаэла Пимента подтвердила, что 29-летний француз не поможет своей сборной из-за травмы.

    «Очень больно сообщать, что Полю Погба потребуется дополнительная реабилитация после операции [на колене].

    Из-за этого он не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре», – заявила агент.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.

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    Источник: RMC Sport

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