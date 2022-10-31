⚡️ Погба пропустит ЧМ-2022

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не сыграет на грядущем чемпионате мира в Катаре.
Агент футболиста Рафаэла Пимента подтвердила, что 29-летний француз не поможет своей сборной из-за травмы.
«Очень больно сообщать, что Полю Погба потребуется дополнительная реабилитация после операции [на колене].
Из-за этого он не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре», – заявила агент.
- ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.
Источник: RMC Sport