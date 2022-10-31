Погба получил новую травму и опять рискует пропустить ЧМ-2022

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба снова выбыл из строя из-за проблем со здоровьем.
Француз получил мышечное повреждение бедра на тренировке.
29-летний футболист пропустит не менее десяти дней, однако сроки его восстановления могут вырасти.
Участие хавбека, ни разу не сыгравшего в этом сезоне из-за травмы мениска, в чемпионате мира опять находится под вопросом.
- ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.
Источник: Football Italia