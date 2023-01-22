Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию

Все знают Дани Алвеса: улыбчивый парень, который навыигрывал кучу трофеев, в 37 лет приехал в «Барсу» и позже укатил в Мексику на заработки под конец карьеры. Сейчас ему грозят большие неприятности. Все дело в тюремном сроке, которое ему грозит по одной крайне неприятной истории.

Алвес приставал к девушке в ночном клубе. Она говорит, что он ударил и изнасиловал ее

Вспоминаем историю в ключевых событиях:

• В начале января в Барселоне девушка обвинила Алвеса в изнасиловании. По ее словам, Алвес засунул руку ей под нижнее белье. Это произошло в ночном клубе в Барселоне. После инцидента она сразу же рассказала обо всем друзьям. Дальше они подключили к делу полицию – в тот момент предполагаемый преступник уже покинул помещение.

После разговора с полицией друзья сразу же укрыли девушку в безопасном месте. Позже полиция установила личность преступника – это и был Дани Алвес. Как только медиа стало известно об этом, журналисты сразу же связались с Алвесом и его окружением. Он не отвечал на запросы, представители все опровергали.

• 6 января Дани Алвес впервые высказался об этой ситуации: «Да, я был в том месте с другими людьми и получал удовольствие. Я люблю танцевать – мои знакомые прекрасно знают это. Я танцевал, наслаждался, никого не трогал и не вторгался ни в чье личное пространство.

Я не знаю, кто эта женщина. Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, кто там есть. Я никогда не вторгался ни в чье личное пространство. Как бы я сделал это с девушкой или женщиной? Господи, нет, конечно, я этого не делал. Пытаются причинить вред мне, моим близким. Люди прекрасно знают, какой я».

• Спустя две недели после этого интервью появились слухи о вероятном аресте Дани Алвеса. 20 января полиция все же арестовала его без права освобождения под залог.

• В тот же день жертва рассказала ту историю. По ее словам, Алвес не только распускал руки, но ударил ее в туалете и даже изнасиловал ее. 21 января «Пумас», за который играл Алвес, расторг с ним контракт.

Тогда же высказался его бывший тренер Хави: «Во-первых, мне очень трудно комментировать эту ситуацию. Я удивлен, поражен и в шоке от новостей про Дани Алвеса. Что будет дальше – мы узнаем от правосудия».

Жена Алвеса Джоана Санс говорила: «Я знаю своего мужа. Я знаю, насколько он уважителен. Даже когда он знакомился со мной, он не проявлял ко мне никакого неуважения. Я много раз видела, как достаточно дерзкие женщины подходят к моему мужу в VIP-зоне, пытаясь соблазнить его прямо на моих глазах».

Дело осложняют показания Алвеса: они все разные

Испанские медиа пишут, что ночь в тюрьме Брайанс 1 в Барселоне стала настоящим шоком для Алвеса. Он сильно нервничал, почти ничего не ел и ни с кем не связывался, потому что не знал ни одного телефона. В то же время Marca рассказала подробности его общения со следователями и пребывания в тюрьме:

Всего было три разговора. Все три раза он давал разные показания;

Сначала он говорил, что не знает девушку. Потом – что видел ее, но между ними ничего не произошло. Во время третьего допроса заявил, что девушка сама набросилась на него.

Алвес до суда будет в тюрьме Барселоны. По данным Marca, городской судья специально оставил его под стражей до слушаний, чтобы тот не скрылся в Бразилии. У Бразилии и Испании нет договоренности об экстрадиции. Поэтому так судья исключил фактор побега Алвеса от наказания.

Если Алвеса признают виновным, ему грозит тюремный срок от 4 до 12 лет.

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Текст: Илья Егоров

Фото: Anton Zaitsev, Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press