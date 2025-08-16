«Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ», прокомментировала мнения, что она самая красивая на канале.

– Вас называют самой красивой ведущей «Матч ТВ». Вы помните, когда появился этот титул? И как вы к нему относитесь?

– Этот титул за мной закрепился после того, как Маргарита Юргенсон – моя коллега с «Матч ТВ» – назвала меня самой красивой ведущей, по ее мнению. Вот с тех пор это тянется (улыбается). Я не буду спорить, отрицать, если нравится людям так считать, то почему бы и нет, мне приятно.

Однако если говорить в целом, то все это вкусовщина. У каждой ведущей есть свои поклонники и обожатели.

Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».

Ей 42 года.

В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

Фото: соцсети Ольги Петриковой

41-летняя ведущая «Матч ТВ» похвасталась стройной фигурой

41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье