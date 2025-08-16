Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе

«Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе

Сегодня, 14:28
14

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ», прокомментировала мнения, что она самая красивая на канале.

– Вас называют самой красивой ведущей «Матч ТВ». Вы помните, когда появился этот титул? И как вы к нему относитесь?

– Этот титул за мной закрепился после того, как Маргарита Юргенсон – моя коллега с «Матч ТВ» – назвала меня самой красивой ведущей, по ее мнению. Вот с тех пор это тянется (улыбается). Я не буду спорить, отрицать, если нравится людям так считать, то почему бы и нет, мне приятно.

Однако если говорить в целом, то все это вкусовщина. У каждой ведущей есть свои поклонники и обожатели.

  • Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
  • Ей 42 года.
  • В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

Фото: соцсети Ольги Петриковой

41-летняя ведущая «Матч ТВ» похвасталась стройной фигурой

41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

Источник: «Газета.ru»
Россия. Премьер-лига
Рекомендуем
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
позор
1755344277
она на мужика похожа. спартачи голосовали, что ли?
Ответить
Цугундeр
1755345640
Тимурка Журавель покраснел, насупился и полез в косметичку за зеркальцем..
Ответить
DVOK68
1755346861
Смоет макияж-не узнает никто.Кроме близких которые привыкли к подобным метаморфозам) Обычное явление для любой женщины)
Ответить
biber.ru
1755347189
Джокер с большим задом.
Ответить
Александр.Т.
1755347758
Джокер в юбке?
Ответить
АлексМак
1755348725
где они красоту нашли,- мужеподобная и лошадиная морда лица. А если макияж снять,- то ли ещё будет...
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755349862
Депутат силиконовый,где тут красота?
Ответить
BRAZILES
1755349993
я бы так несказал что она самая лучшая ---по мне так Орзул по красоте ее заткнет --правда губы походу накачала ---а так она женщина ШИКАРДОС
Ответить
Taps
1755350761
Рожа какая-то лошадиная. Коллега Собчачки ?
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
ВидеоТалалаев с матами ворвался в прямой эфир во время матча с «Локомотивом»
16:10
Реакция фанатов «Спартака» на приезд Соболева на «Лукойл Арену»
16:00
4
Жена Тикнизяна Ромашкина поделилась впечатлениями от Белграда: «Очень обидно»
15:29
4
ВидеоХиль забил за шиворот Митрюшкину в матче с «Локо»
15:20
3
10 лучших капитанов «Спартака» в 21-м веке
14:53
3
В «Сьоне» объяснили пропажу Миранчука
14:44
3
Фото«Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе
14:28
14
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит»
14:01
14
Нейросеть предсказала, кто победит в драке между Сафоновым и Забарным
13:34
7
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 августа
16:22
Губерниев отреагировал на критику Бубнова в свой адрес
16:20
Гаджиев: «Заболотный становится российским героем»
15:45
«Ни то ни се»: Лепехин – о 25-миллионном новичке «Зенита»
15:11
2
Мостовой высказался о потенциальной отставке Станковича из «Спартака»
15:00
1
10 лучших капитанов «Спартака» в 21-м веке
14:53
3
Фото«Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе
14:28
14
Где смотреть матч «Краснодар» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:25
Где смотреть матч «Динамо» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:21
Бубнов раскрыл английский клуб, куда его приглашали
14:17
Где смотреть матч «Рубин» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:15
Где смотреть матч «Акрон» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:13
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит»
14:01
14
Комличенко описал Батракова одним словом
13:43
Бакаев обратился к Садыгову, который ему должен деньги
13:24
3
Черданцев дал «Спартаку» рекомендацию насчет нового тренера
13:15
4
Смолов: «Спартак» с детства не нравится, это мой раздражитель»
13:06
5
Терехов – о долге «Химок»: «Клуб должен всему миру, а Садыгов говорит, что он не при делах»
12:55
Реакция Губерниева на встречу Путина и Трампа на Аляске
12:42
9
Букмекеры определили фаворита на замену Станковичу в «Спартаке»
12:05
3
Новичок ЦСКА Виктор назвал экс-игрока команды, которым восхищается: «Он мой друг»
11:42
3
Семин прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ
11:29
3
Генич спрогнозировал ход матча «Спартак» – «Зенит»
11:16
12
Перрен объяснил, в чем РПЛ лучше Лиги 1
10:50
5
Комличенко прокомментировал отказ «Спартаку»
10:43
6
Бакаев: «У меня есть теория, почему фанаты «Спартака» хейтили Кононова»
10:32
6
Карпин заявил, что уровень РПЛ растет
10:23
4
Карпина сравнили с Хаби Алонсо
10:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 