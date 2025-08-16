«Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ», прокомментировала мнения, что она самая красивая на канале.
– Вас называют самой красивой ведущей «Матч ТВ». Вы помните, когда появился этот титул? И как вы к нему относитесь?
– Этот титул за мной закрепился после того, как Маргарита Юргенсон – моя коллега с «Матч ТВ» – назвала меня самой красивой ведущей, по ее мнению. Вот с тех пор это тянется (улыбается). Я не буду спорить, отрицать, если нравится людям так считать, то почему бы и нет, мне приятно.
Однако если говорить в целом, то все это вкусовщина. У каждой ведущей есть свои поклонники и обожатели.
- Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
- Ей 42 года.
- В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.
Фото: соцсети Ольги Петриковой
