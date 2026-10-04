Статистика по турнирам

Лига наций 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012