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    Тренер Мальты: «Я не настолько глуп, чтобы говорить, что мы сильнее России»

    Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Россией.

    «Будет сложная игра, но будем стараться играть в наш футбол. Знаем, что у России теперь другая команда, не как в марте. Другой тренер, игроки и стиль футбола.

    Конечно, я смотрел матчи с Хорватией и Кипром. С приходом Карпина появился новый стиль, у него свои представления об игре – я обратил внимание на изменения в игре полузащитников.

    Мы запустили новый проект – перестраиваем команду с января. Мы в самом начале пути, для нас главное – привить игрокам новый подход к игре, менталитет. У нас есть представление, в какой футбол играть.

    Да, играем против разных соперников, относимся ко всем с уважением, Россия – сильная команда. А наш стиль – попытка играть в умный футбол. Но, конечно, я не настолько глуп, чтобы говорить, что мы сильнее России», – сказал Манджа.

    • Россия сыграет с Мальтой завтра, 7 сентября.
    • Начало матча – в 21:45 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: -1293

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Мы запустили новый проект – перестраиваем команду с января.=====Карпину стоит задуматься. Хотя бы на минутку. )

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      Рейтинг: +14207

      Garrincha58 2 часа назад

      ну и не слабее

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