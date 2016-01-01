Тренер Мальты: «Я не настолько глуп, чтобы говорить, что мы сильнее России»

Мы запустили новый проект – перестраиваем команду с января.=====Карпину стоит задуматься. Хотя бы на минутку. )
Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Россией.
«Будет сложная игра, но будем стараться играть в наш футбол. Знаем, что у России теперь другая команда, не как в марте. Другой тренер, игроки и стиль футбола.
Конечно, я смотрел матчи с Хорватией и Кипром. С приходом Карпина появился новый стиль, у него свои представления об игре – я обратил внимание на изменения в игре полузащитников.
Мы запустили новый проект – перестраиваем команду с января. Мы в самом начале пути, для нас главное – привить игрокам новый подход к игре, менталитет. У нас есть представление, в какой футбол играть.
Да, играем против разных соперников, относимся ко всем с уважением, Россия – сильная команда. А наш стиль – попытка играть в умный футбол. Но, конечно, я не настолько глуп, чтобы говорить, что мы сильнее России», – сказал Манджа.
- Россия сыграет с Мальтой завтра, 7 сентября.
- Начало матча – в 21:45 мск.
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