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    Тренер сборной Мальты – о поражении от России: «Не должны были пропускать третий гол. Раздосадован только этим»

    Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа дал комментарии после матча первого тура отбора ЧМ-2022 против России.

    • Россияне победили со счетом 3:1.
    • Мальтийцы превзошли соперника по ударам в створ.

    «Я доволен игрой своей команды. Во втором тайме мы действовали, проявляя индивидуальное мастерство. Однако нам нужно лучше реализовывать свои моменты.

    Раздосадован только тем, что матч должен был заканчиваться со счетом 1:2, раз уж мы не смогли отыграться. Пропускать третий мяч мы не должны были.

    Теперь нам нужно восстановиться и думать о второй игре. Рад тому, что во втором тайме мы создавали моменты, хорошо владели мячом. Этими аспектами я доволен, но не пропущенным мячом», – сказал Манджа.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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