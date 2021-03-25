Тренер сборной Мальты – о поражении от России: «Не должны были пропускать третий гол. Раздосадован только этим»

Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа дал комментарии после матча первого тура отбора ЧМ-2022 против России.

Россияне победили со счетом 3:1.

Мальтийцы превзошли соперника по ударам в створ.

«Я доволен игрой своей команды. Во втором тайме мы действовали, проявляя индивидуальное мастерство. Однако нам нужно лучше реализовывать свои моменты.

Раздосадован только тем, что матч должен был заканчиваться со счетом 1:2, раз уж мы не смогли отыграться. Пропускать третий мяч мы не должны были.

Теперь нам нужно восстановиться и думать о второй игре. Рад тому, что во втором тайме мы создавали моменты, хорошо владели мячом. Этими аспектами я доволен, но не пропущенным мячом», – сказал Манджа.

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