Мальта превзошла Россию по ударам в створ в игре отбора ЧМ-2022

РЕБЯТА ГЛАВНОЕ ТРИ ОЧКА АХАХХАХАХАХАХ
В матче первого тура отбора ЧМ-2022 сборная России на выезде победила Мальту (3:1).
По общему числу ударов россияне превзошли соперника – 11 против 9. Зато в створ чаще били мальтийцы – 5:4.
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В матче первого тура отбора ЧМ-2022 сборная России на выезде победила Мальту (3:1).
По общему числу ударов россияне превзошли соперника – 11 против 9. Зато в створ чаще били мальтийцы – 5:4.
Россия - 4 в створ - 3 гола.
Мальта - 5 в створ - 1 гол.
Результативность на лицо.
Учитывая, что все 3 гола можно вратарю мальтийцев приписывать, результативность действительно на лицо