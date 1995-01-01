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    Мальта превзошла Россию по ударам в створ в игре отбора ЧМ-2022

    В матче первого тура отбора ЧМ-2022 сборная России на выезде победила Мальту (3:1).

    По общему числу ударов россияне превзошли соперника – 11 против 9. Зато в створ чаще били мальтийцы – 5:4.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2983

      Axe111 31 минуту назад

      РЕБЯТА ГЛАВНОЕ ТРИ ОЧКА АХАХХАХАХАХАХ

      0
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      Рейтинг: +2736

      aaaaahhhh 32 минуты назад

      после 20 минут просмотра переключился на мультики.

      0
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      Рейтинг: +298

      FCLM_FCRM 38 минут назад

      Такое чувство, что две равных команды сыграли.

      0
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      Рейтинг: +12246

      KLIM777 40 минут назад

      Это полный аут!

      0
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      Рейтинг: +20014

      silver29 44 минуты назад

      Мальте прикупить молодого пенсионера Акинфеева и будет добротная команда по рейтингу выше сброда Черчесова.

      4
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      Рейтинг: +2446

      Fusballer 48 минут назад

      Если бы не мальтийский голкипер, то было бы 1-0 в пользу Мальты.

      2
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      Рейтинг: +4545

      mamba9090909 1 час назад

      Россия - 4 в створ - 3 гола.
      Мальта - 5 в створ - 1 гол.
      Результативность на лицо.

      -1
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      Рейтинг: +298

      FCLM_FCRM > mamba9090909 37 минут назад

      Учитывая, что все 3 гола можно вратарю мальтийцев приписывать, результативность действительно на лицо

      2
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