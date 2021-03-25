Черчесов – о победе над Мальтой: «Мы взяли три очка, которые планировали, но были шероховатости»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал гостевую победу своей команды над Мальтой в матче отбора ЧМ-2022.

За россиян забивали Артем Дзюба , Марио Фернандес и Александр Соболев .

, и . Сборная возглавила группу квалификации по итогам первого тура.

Следующий соперник команды Черчесова – Словения.

«Мы взяли три очка, которые планировали. Первый тайм больше понравился, и не из-за двух мячей, а потому что мы были более организованные. Второй тайм мы не так начали, пропустили гол. Потом взяли игру под контроль, забили третий мяч и довели игру до победы.

Были шероховатости, мы долго не играли вместе. Головин, Миранчук, Кудряшов и Жиров только появились, не были на сборе, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы в организации

Мы ждали непростой матч. У Мальты новый итальянский тренер, мы знали, что они организованные. Мы в какой-то степени немного помогли сопернику, позволили вольности при развитии атак. Счет 2:1 был скользким, сделали замены, забили третий гол, перехватили инициативу и выиграли.

Это турнирная стратегия. Наши соперники поделили очки, Хорватия проиграла, мы со Словенией будем играть за шесть очков», – сказал Черчесов.