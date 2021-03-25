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  • Черчесов – о победе над Мальтой: «Мы взяли три очка, которые планировали, но были шероховатости»

Черчесов – о победе над Мальтой: «Мы взяли три очка, которые планировали, но были шероховатости»

25 марта 2021, 07:56
29

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал гостевую победу своей команды над Мальтой в матче отбора ЧМ-2022.

«Мы взяли три очка, которые планировали. Первый тайм больше понравился, и не из-за двух мячей, а потому что мы были более организованные. Второй тайм мы не так начали, пропустили гол. Потом взяли игру под контроль, забили третий мяч и довели игру до победы.

Были шероховатости, мы долго не играли вместе. Головин, Миранчук, Кудряшов и Жиров только появились, не были на сборе, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы в организации

Мы ждали непростой матч. У Мальты новый итальянский тренер, мы знали, что они организованные. Мы в какой-то степени немного помогли сопернику, позволили вольности при развитии атак. Счет 2:1 был скользким, сделали замены, забили третий гол, перехватили инициативу и выиграли.

Это турнирная стратегия. Наши соперники поделили очки, Хорватия проиграла, мы со Словенией будем играть за шесть очков», – сказал Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мальта Россия Черчесов Станислав
Комментарии (29)
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Vepras
1616649859
Шероховатости были, игры не было.
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isakkobelini
1616650930
Когда же в РФС пойму , что Черчесов дно....
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Боцман59rus
1616652133
Кто о чем, а пастух о премиальных
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derrik2000
1616654377
Сказал бы кратко и просто: "Могли и про**ать, но попёрло, что нам больше не забили."
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Garrincha58
1616655645
не долго осталось ждать скоро его снимут нет игры боится всего тянет зенитовских, а они не фига не играют да и он не особо виноват нет у нас игроков европейского уровня нет просто нет со скрипом только Головин тянет на середнячка остальных уровень Гибралтара и Мальты в чём игра и доказала
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Plyash
1616657656
Чабан,главная шероховатость - это ты сам.Бородавка на теле сборной.
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alp
1616658200
щас раздуется от собсвенной важности.. индюк блин
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Князев
1616661136
Шероховатость в мозгу главного тренера.
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ALEX ML
1616665409
Уныло, а играли с почти с равным соперником
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zigbert
1616682201
А что еще Черчесов может сказать? План выполнен и пока держимся на первом месте.
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