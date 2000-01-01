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    Черчесов – о победе над Мальтой: «Мы взяли три очка, которые планировали, но были шероховатости»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал гостевую победу своей команды над Мальтой в матче отбора ЧМ-2022.

    «Мы взяли три очка, которые планировали. Первый тайм больше понравился, и не из-за двух мячей, а потому что мы были более организованные. Второй тайм мы не так начали, пропустили гол. Потом взяли игру под контроль, забили третий мяч и довели игру до победы.

    Были шероховатости, мы долго не играли вместе. Головин, Миранчук, Кудряшов и Жиров только появились, не были на сборе, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы в организации

    Мы ждали непростой матч. У Мальты новый итальянский тренер, мы знали, что они организованные. Мы в какой-то степени немного помогли сопернику, позволили вольности при развитии атак. Счет 2:1 был скользким, сделали замены, забили третий гол, перехватили инициативу и выиграли.

    Это турнирная стратегия. Наши соперники поделили очки, Хорватия проиграла, мы со Словенией будем играть за шесть очков», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии18
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      Рейтинг: +5358

      playsh 1 минуту назад

      Чабан,главная шероховатость - это ты сам.Бородавка на теле сборной.

      0
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      Рейтинг: +12356

      Garrincha58 34 минуты назад

      не долго осталось ждать скоро его снимут нет игры боится всего тянет зенитовских, а они не фига не играют да и он не особо виноват нет у нас игроков европейского уровня нет просто нет со скрипом только Головин тянет на середнячка остальных уровень Гибралтара и Мальты в чём игра и доказала

      2
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      ...
      Рейтинг: +822

      zlobny_zenitos > Garrincha58 9 минут назад

      Ну наверное не соглашусь на 100%. Снять его могут только если с треском ЕВРО 2020 провалит и то не факт...если из группы выйдет, то опять будут "усы надежды"...который год))) А так РФС сказал, что он будет до ЧМ-2022 включительно. Ну и не совсем соглашусь про Зенитовцев (не в силу того, что я за Зенит болею), соглашусь, что у игроков Зенита спад сейчас, как физический так и моральный...по неизвестным причинам, а на счет того, что тянут...ну где...в старте Каравай, Дзюба и Кузяев, остальные все не из Зенита))) и на замены вышел из Зенита только Мостовой, а еще 3 игрока вышедшие, нет. Головин хотя бы, на мой взгляд, физикой не подвел. Миранчука жалко, он выглядит растренированным, а может нервы, видимо переживает, что может плотно засесть "на банку", т.к. ГАсперини ушел из Аталанты на днях...а как там у него с новым тренером пойдет кто знает...

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      Рейтинг: +822

      zlobny_zenitos 42 минуты назад

      Да, старт был очень натужный... Повезло, по сути, если бы Мальта забила второй, а шанс с дальним ударом был хороший, то может быть и мучали бы 2:2 до конца...т.к. Мальта бы автобус поставила на 300%. А с тактикой у Саламыча, как с отарой овец..."бежим толпой в одном направлении"... Вы уж извините за сравнение, ничего ни к кому личного. Как по мне рисунка никакого нет, забросы на Дзюбу (а он сейчас в кондиции на 50%)...обостряют Марио и Каравай...если им дать установку работать до середины поля и на оборону тогда вообще тухляк будет. Ионов с Кузяевым безусловно старались... А потом были странные замены... Жемалетдинов вообще не попал в игру, видимо переволновался...Ахметов устал и начал фолить... Защита более менее справилась, но опять же это Мальта... и Ион выпустил на удар мальтийца... В общем мне лично пока не понятно на что Саламыч и РФС рассчитывают...Дальше будет сложнее только... Будут сейчас две игры, которые покажут реальный уровень наверное, потому что и Словаки (№33 в рейтинге ФИФА) и Словенцы (№62) кто то выше кто то ниже, но они нам неудобные команды были всегда и неуступчивые - "злые середняки" как мы, только мы не очень злые))) Вот и посмотрим, как сложатся эти игры "показательные". На характер. Как Турки вчера характерно дома "гей парад" разделали... Всем удачи! Болеем!)

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      Рейтинг: +3132

      raritet > zlobny_zenitos 24 минуты назад

      Болеть за нашу команду в самом деле трудно. Можно и инфаркт получить. Игры нет.

      1
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      Рейтинг: +14535

      derrik2000 55 минут назад

      Сказал бы кратко и просто: "Могли и про**ать, но попёрло, что нам больше не забили."

      2
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      Рейтинг: +822

      zlobny_zenitos > derrik2000 41 минуту назад

      Хорошо, сказал, а меня вот что то маленько "разнесло" :)

      0
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      Рейтинг: +4268

      polt 1 час назад

      Да уж, очень сыроватенько выглядели, даже на фоне сборной Мальты...

      1
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      Рейтинг: +21432

      Боцман59rus 1 час назад

      Кто о чем, а пастух о премиальных

      3
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      Рейтинг: +90

      саня ле 1 час назад

      Народ хочет знать что вы планируете дальше Словакия Словения очков сколько?

      0
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      Рейтинг: +10278

      ilichkadr > саня ле 56 минут назад

      Словакию чабан посчитал само собой разумеющимся. Типа не наш уровень, а по сему исключительно "со Словенией будем играть за шесть очков».

      0
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      Рейтинг: +511

      ab15488 1 час назад

      Напомню, что сборная хиддинга, в то время когда хорваты имели англичан, с диким трудом переиграли мощную сборную андорры и кое как попала на евро. Была первая игра сборной в календарном году, экспериментальный состав, пройдут игры со словенией и Словакией, тогда и рассуждать можно

      1
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      Рейтинг: +218

      isakkobelini 1 час назад

      Когда же в РФС пойму , что Черчесов дно....

      3
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      Рейтинг: +2484

      nemolod > isakkobelini 1 час назад

      В следующих матчах!

      3
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      Рейтинг: +2322

      yorgenbarenz 1 час назад

      Да,шершавости были).Особенно у кипера мальтийцев.Хоттабыча бы нам.Он-то сумел бы засунуть мальтийца в рамку словенцам)).

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