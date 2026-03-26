26.03.2026, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
3 : 4
Завершен
Составы команд
Словакия
Словакия
4-2-3-1
1
Дубравка
4
Вальент
3
Вавро
16
Оберт
16
Ганцко
21
Беро
22
Лоботка
17
Гараслин
8
Дуда
18
Сауэр
15
Стрелец
3-3-2-2
1
Мурич
13
Хайризи
21
Хайдари
13
15
Войвода
20
Ходжа
5
Деллова
6
Реджбечай
8
Муслия
18
Мурики
11
Аслани
8
Дуда
10
Бенеш
10
Бенеш
8
Дуда
17
Гараслин
11
Тупта
11
Тупта
17
Гараслин
21
Беро
9
Мраз
9
Мраз
21
Беро
18
Сауэр
7
Суслов
7
Суслов
18
Сауэр
8
Муслия
2
Хадергьонай
2
Хадергьонай
8
Муслия
20
Ходжа
19
Эмерллаху
19
Эмерллаху
20
Ходжа
18
Мурики
9
Ррахмани
9
Ррахмани
18
Мурики
11
Аслани
7
7
11
Аслани
Остались в запасе
Словакия
Косово
12
Марек Родак
ВР
23
Доминик Такац
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
19
Томас Риго
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
19
Dávid Krčík
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
12
Висар Бекай
ВР
16
Амир Сайпи
ВР
4
Илир Красники
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
14
Валон Бериша
ЦП
17
Эрмал Красники
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
10
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
23
Доминик Такац
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
19
Томас Риго
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
19
Dávid Krčík
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
16
Амир Сайпи
ВР
4
Илир Красники
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
14
Валон Бериша
ЦП
17
Эрмал Красники
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
10
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Словакия - Косово
2
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
16
Офсайды
0
2
Количество передач
441
324
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча Словакия против Косово, 1/2 отборочных к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словакия – Косово
- Матч можно посмотреть в сервисе «Оkko».
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Источник: «Бомбардир»