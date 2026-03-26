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  • Словакия – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

Словакия – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

26 марта, 21:35
Словакия
26.03.2026, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
3 : 4
Завершен
Косово
6' М. Вальент 45' Л. Гараслин 90+4' Д. Стрелец
21' В. Ходжа 47' Ф. Аслани 60' Ф. Муслия 72' К. Хайризи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
16
Адам Оберт
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
22
Станислав Лоботка
(К) ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Лео Сауэр
ЛВ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
13
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
13
Dion Gallapeni
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
20
Велдин Ходжа
ОП
6
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
11
Фисник Аслани
ЦФ
18
Ведат Мурики
(К) ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Словакия
12
Марек Родак
ВР
23
Доминик Такац
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
19
Томас Риго
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
11
Любомир Тупта
ЛВ
19
Dávid Krčík
ЦФ
9
Самуэль Мраз
ЦФ
7
Томаш Суслов
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
Косово
12
Висар Бекай
ВР
16
Амир Сайпи
ВР
4
Илир Красники
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
19
Линдон Эмерллаху
ОП
14
Валон Бериша
ЦП
17
Эрмал Красники
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
10
Эдон Жегрова
ПВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
4-2-3-1
1
Дубравка
4
Вальент
3
Вавро
16
Оберт
16
Ганцко
21
Беро
22
Лоботка
17
Гараслин
8
Дуда
18
Сауэр
15
Стрелец
3-3-2-2
1
Мурич
13
Хайризи
21
Хайдари
13
15
Войвода
20
Ходжа
5
Деллова
6
Реджбечай
8
Муслия
18
Мурики
11
Аслани
8
Дуда
10
Бенеш
10
Бенеш
8
Дуда
17
Гараслин
11
Тупта
11
Тупта
17
Гараслин
21
Беро
9
Мраз
9
Мраз
21
Беро
18
Сауэр
7
Суслов
7
Суслов
18
Сауэр
8
Муслия
2
Хадергьонай
2
Хадергьонай
8
Муслия
20
Ходжа
19
Эмерллаху
19
Эмерллаху
20
Ходжа
18
Мурики
9
Ррахмани
9
Ррахмани
18
Мурики
11
Аслани
7
7
11
Аслани
Остались в запасе
Словакия
Косово
12
Марек Родак
ВР
23
Доминик Такац
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
19
Томас Риго
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
19
Dávid Krčík
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
12
Висар Бекай
ВР
16
Амир Сайпи
ВР
4
Илир Красники
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
14
Валон Бериша
ЦП
17
Эрмал Красники
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
10
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
23
Доминик Такац
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
19
Томас Риго
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
19
Dávid Krčík
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
16
Амир Сайпи
ВР
4
Илир Красники
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
14
Валон Бериша
ЦП
17
Эрмал Красники
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
10
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Словакия - Косово
2
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
16
Офсайды
0
2
Количество передач
441
324
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча Словакия против Косово, 1/2 отборочных к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словакия – Косово

Косово

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Косово Словакия
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