08.09.2024, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа C1, 2 тур
Лига наций, группа C1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Словакия
Словакия
4-2-2-2
1
Дубравка
6
Гьембер
21
Оберт
16
Ганцко
14
Шкриньяр
19
Куцка
22
Лоботка
17
Гараслин
8
Дуда
15
Стрелец
10
Суслов
3-1-1-2-3
1
Дженетов
2
Сейдиев
4
Маммадов
15
Гусейнов
20
Исаев
16
Джамалов
6
Мустафаев
11
Кекчу
7
Байрамов
9
Дадашов
3
Джафаргулиев
16
Ганцко
16
Козловски
16
Козловски
16
Ганцко
8
Дуда
10
Бенеш
10
Бенеш
8
Дуда
10
Суслов
20
Дуриш
20
Дуриш
10
Суслов
17
Гараслин
11
Тупта
11
Тупта
17
Гараслин
15
Стрелец
9
Боженик
9
Боженик
15
Стрелец
15
Гусейнов
2
Алиев
2
Алиев
15
Гусейнов
2
Сейдиев
15
Гусейнов
15
Гусейнов
2
Сейдиев
16
Джамалов
7
Диниев
7
Диниев
16
Джамалов
6
Мустафаев
11
Шейдаев
11
Шейдаев
6
Мустафаев
Остались в запасе
Словакия
Азербайджан
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
21
Матуш Беро
ЦП
7
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
23
Рза Джафаров
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
21
Гисмат Алиев
ПЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
21
Матуш Беро
ЦП
7
Лео Сауэр
ЛВ
Остались в запасе
23
Рза Джафаров
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
21
Гисмат Алиев
ПЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Словакия - Азербайджан
4
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
469
425
Сейвы
3
6
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча Словакия против Азербайджана, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словакия – Азербайджан
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»