Словакия – Косово: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 1.77

25 марта 2026 9:18
Словакия - Косово
26 мар. 2026, четверг 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
1.77
Косово не проиграет (X2)
26 марта состоится полуфинальный матч квалификации чемпионата мира, в котором Словакия примет Косово. Хозяева нестабильны и пропускают много. Гости находятся в отличной форме, не проигрывают в 5 матчах отбора и имеют надежную оборону.

Словакия

Словацкая сборная подходит к матчу с проблемами в обороне. В последних пяти матчах команда забила 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустила 8 (в среднем 1.60). При этом дома Словакия побеждает в 3 последних матчах. В последнем матче команда крупно уступила Германии (0:6).

Косово

Косовская сборная демонстрирует впечатляющую форму в отборе. Команда не проигрывает в 5 последних матчах квалификации ЧМ и забивает в 3 последних таких встречах. В последних пяти матчах косовары забили 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустили всего 1 (в среднем 0.20). Оборона гостей выглядит крайне надежно.

Факты о командах:

Словакия

  • Побеждает в 3 последних домашних матчах
  • В последних 5 играх: 0.80 забито, 1.60 пропущено
  • Пропустила 6 голов от Германии в последнем матче

Косово

  • Не проигрывает в 5 последних матчах квалификации ЧМ
  • Забивает в 3 последних матчах квалификации
  • В последних 5 играх: 1.20 забито, 0.20 пропущено

История личных встреч

Команды ранее не встречались между собой.

Прогноз на матч Словакия – Косово

Косово подходит к матчу в отличной форме: 5 матчей без поражений в отборе и феноменальная оборона – всего 1 пропущенный гол в последних 5 матчах. Команда уверенно чувствует себя даже в выездных матчах и будет пытаться продолжить успешную серию.

Словакия нестабильна, особенно в обороне (1.60 пропущенных за матч). Разгром от Германии (0:6) мог сказаться на психологическом состоянии команды. Дома словаки побеждают, но против такого соперника, как Косово, это будет непросто.

Учитывая форму гостей, их надежную оборону и проблемы хозяев, наиболее логичной выглядит ставка на то, что Косово как минимум не проиграет. При этом матч вряд ли будет результативным из-за оборонительной тактики гостей и низкой результативности хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Косово не проиграет (X2) – коэффициент 1.77
  • Тотал голов меньше 2.5

Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Косово Словакия
