Сборные Словакии и Германии встретятся 4 сентября в рамках пятого тура Квалификации чемпионата мира. Матч пройдeт на Национальном стадионе в Братиславе, где хозяева постараются прервать неудачную серию, а гости – подтвердить статус фаворита группы. Германия набрала неплохую форму в атаке, несмотря на оборонительные проблемы, в то время как Словакия испытывает серьeзные трудности с результативностью и стабильно пропускает в последних матчах. Важность встречи высока, ведь речь идeт о борьбе за выход в финальную часть ЧМ.

«Словакия»

Сборная Словакии сейчас переживает кризисный отрезок. Команда проиграла три матча подряд, включая товарищеские встречи с «Грецией» (1:4) и «Израилем» (0:1), а также уступила «Словении» в Лиге наций. В пяти последних матчах словаки забили всего два мяча, а пропустили шесть, что говорит о проблемах как в атаке, так и в защите. Лучшим бомбардиром остаeтся Давид Ганцко с 4 голами в 24 матчах, но его эффективности явно недостаточно, чтобы компенсировать общую пассивность впереди. При этом команда пропускает в трeх матчах подряд, и в среднем – по 1.20 гола за игру.

«Германия»

У сборной Германии более яркая статистика. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей квалификации, а в 15 из 17 последних игр неизменно забивает. Атака у немцев работает стабильно – 7 голов за 5 матчей, в среднем 1.40 за игру, и лидер этой линии – Флориан Виртц, оформивший 6 голов в 13 матчах. Однако проблемой остаeтся оборона: в пяти последних матчах Германия пропустила 9 голов, то есть почти по два за игру. Даже в победном матче с Италией (2:1) соперник создавал множество опасных моментов. Тем не менее, атакующая мощь сборной позволяет регулярно добиваться положительного результата.

Факты о командах

«Словакия»

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч в последних 5 играх

Забивает в среднем лишь 0.40 гола за игру

Проигрывает в 3 матчах подряд

Лучший бомбардир – Давид Ганцко (4 гола в 24 матчах)

«Германия»

Забивает в 15 из 17 последних матчей

Пропускает в 5 матчах подряд

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола

Лидер атаки – Флориан Виртц (6 голов в 13 матчах)

Не проигрывает в 6 из 8 выездных матчей квалификации

Прогноз на матч

Форма сборной Германии выглядит значительно убедительнее, особенно на фоне кризиса в атаке у Словакии. Команда Ханс-Дитера Флика умеет контролировать мяч, создавать давление и почти всегда реализует свои моменты, даже против сильных соперников. Словакия же не может найти баланс между линиями и вряд ли сможет сдержать атакующих лидеров Германии. Несмотря на то что оборона немцев не без изъянов, атака позволяет перевешивать чашу весов в их сторону. В этом матче наиболее логичной выглядит ставка на победу гостей.

Рекомендованные ставки