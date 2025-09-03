Введите ваш ник на сайте
«Словакия» – «Германия»: прогноз и ставки на матч 4 сентября с коэффициентом 1.62

03 сентября 2025 9:29
Словакия - Германия
04 сент. 2025, четверг 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Победа Германии
Сделать ставку

Сборные Словакии и Германии встретятся 4 сентября в рамках пятого тура Квалификации чемпионата мира. Матч пройдeт на Национальном стадионе в Братиславе, где хозяева постараются прервать неудачную серию, а гости – подтвердить статус фаворита группы. Германия набрала неплохую форму в атаке, несмотря на оборонительные проблемы, в то время как Словакия испытывает серьeзные трудности с результативностью и стабильно пропускает в последних матчах. Важность встречи высока, ведь речь идeт о борьбе за выход в финальную часть ЧМ.

«Словакия»

Сборная Словакии сейчас переживает кризисный отрезок. Команда проиграла три матча подряд, включая товарищеские встречи с «Грецией» (1:4) и «Израилем» (0:1), а также уступила «Словении» в Лиге наций. В пяти последних матчах словаки забили всего два мяча, а пропустили шесть, что говорит о проблемах как в атаке, так и в защите. Лучшим бомбардиром остаeтся Давид Ганцко с 4 голами в 24 матчах, но его эффективности явно недостаточно, чтобы компенсировать общую пассивность впереди. При этом команда пропускает в трeх матчах подряд, и в среднем – по 1.20 гола за игру.

«Германия»

У сборной Германии более яркая статистика. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей квалификации, а в 15 из 17 последних игр неизменно забивает. Атака у немцев работает стабильно – 7 голов за 5 матчей, в среднем 1.40 за игру, и лидер этой линии – Флориан Виртц, оформивший 6 голов в 13 матчах. Однако проблемой остаeтся оборона: в пяти последних матчах Германия пропустила 9 голов, то есть почти по два за игру. Даже в победном матче с Италией (2:1) соперник создавал множество опасных моментов. Тем не менее, атакующая мощь сборной позволяет регулярно добиваться положительного результата.

Факты о командах

«Словакия»

  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч в последних 5 играх
  • Забивает в среднем лишь 0.40 гола за игру
  • Проигрывает в 3 матчах подряд
  • Лучший бомбардир – Давид Ганцко (4 гола в 24 матчах)

«Германия»

  • Забивает в 15 из 17 последних матчей
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола
  • Лидер атаки – Флориан Виртц (6 голов в 13 матчах)
  • Не проигрывает в 6 из 8 выездных матчей квалификации

Личные встречи
40% (2)
0% (0)
60% (3)
7
Забитых мячей
10
1.4
В среднем за матч
2
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Словакия
2 : 0
04.09.2025
Германия
Чемпионат Европы, 1/8 финала
Германия
3 : 0
26.06.2016
Словакия
Товарищеские матчи. Сборные,
Германия
1 : 3
29.05.2016
Словакия
Отборочные матчи к ЧЕ, 11 тур
Германия
2 : 1
06.06.2007
Словакия
Отборочные матчи к ЧЕ, 5 тур
Словакия
1 : 4
11.10.2006
Германия

Прогноз на матч

Форма сборной Германии выглядит значительно убедительнее, особенно на фоне кризиса в атаке у Словакии. Команда Ханс-Дитера Флика умеет контролировать мяч, создавать давление и почти всегда реализует свои моменты, даже против сильных соперников. Словакия же не может найти баланс между линиями и вряд ли сможет сдержать атакующих лидеров Германии. Несмотря на то что оборона немцев не без изъянов, атака позволяет перевешивать чашу весов в их сторону. В этом матче наиболее логичной выглядит ставка на победу гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа Германии – коэффициент 1.62
  • Германия забьeт в обоих таймах – коэффициент 2.20

1.62
Победа Германии
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Германия Словакия
  • Читайте нас: 