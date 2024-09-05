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  • Эстония – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Эстония – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

5 сентября 2024, 20:35
Эстония
05.09.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа C1, 1 тур
0 : 1
Завершен
Словакия
70' Т. Суслов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
19
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
18
Карол Метс
(К) ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
14
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
22
Станислав Лоботка
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
8
Данил Кураксин
ЛВ
24
Мартин Веткал
ОП
20
Маркус Поом
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
10
Кевор Палумец
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
Словакия
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
16
Самуэль Козловски
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
7
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
19
Томас Риго
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
15
Давид Стрелец
ЦФ
3-5-1-1
1
Хейн
19
Лиландер
19
16
Тамм
5
Шеин
23
Синявский
15
Саппинен
18
Метс
11
Айнсалу
17
Миллер
21
Тамм
4-2-2-2
1
Дубравка
2
Пекарик
21
Оберт
16
Ганцко
14
Шкриньяр
22
Лоботка
10
Бенеш
8
Дуда
17
Гараслин
9
Боженик
10
Суслов
11
Айнсалу
10
Палумец
10
Палумец
11
Айнсалу
17
Миллер
9
9
17
Миллер
2
Пекарик
6
Гьембер
6
Гьембер
2
Пекарик
21
Оберт
3
Вавро
3
Вавро
21
Оберт
8
Дуда
19
Риго
19
Риго
8
Дуда
10
Бенеш
21
Беро
21
Беро
10
Бенеш
9
Боженик
15
Стрелец
15
Стрелец
9
Боженик
Остались в запасе
Эстония
Словакия
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
20
Маркус Поом
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
8
Данил Кураксин
ЛВ
7
Роби Саарма
ПВ
Главный тренер
Томас Хаберли
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
16
Самуэль Козловски
ЦЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
7
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
20
Маркус Поом
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
8
Данил Кураксин
ЛВ
7
Роби Саарма
ПВ
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
16
Самуэль Козловски
ЦЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
7
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Эстония - Словакия
2
5
Всего ударов по воротам
6
25
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
1
7
Нарушения
13
9
Офсайды
1
0
Количество передач
365
575
Сейвы
5
2
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
2
11

Смотреть прямую трансляцию матча Эстония против Словакии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония – Словакия

Эстония – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Словакия Эстония
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