05.09.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа C1, 1 тур
Лига наций, группа C1, 1 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Эстония
Эстония
3-5-1-1
1
Хейн
19
Лиландер
19
16
Тамм
5
Шеин
23
Синявский
15
Саппинен
18
Метс
11
Айнсалу
17
Миллер
21
Тамм
4-2-2-2
1
Дубравка
2
Пекарик
21
Оберт
16
Ганцко
14
Шкриньяр
22
Лоботка
10
Бенеш
8
Дуда
17
Гараслин
9
Боженик
10
Суслов
11
Айнсалу
10
Палумец
10
Палумец
11
Айнсалу
17
Миллер
9
9
17
Миллер
2
Пекарик
6
Гьембер
6
Гьембер
2
Пекарик
21
Оберт
3
Вавро
3
Вавро
21
Оберт
8
Дуда
19
Риго
19
Риго
8
Дуда
10
Бенеш
21
Беро
21
Беро
10
Бенеш
9
Боженик
15
Стрелец
15
Стрелец
9
Боженик
Остались в запасе
Эстония
Словакия
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
20
Маркус Поом
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
8
Данил Кураксин
ЛВ
7
Роби Саарма
ПВ
Главный тренер
Томас Хаберли
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
16
Самуэль Козловски
ЦЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
7
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
20
Маркус Поом
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
8
Данил Кураксин
ЛВ
7
Роби Саарма
ПВ
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
16
Самуэль Козловски
ЦЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
7
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Эстония - Словакия
2
5
Всего ударов по воротам
6
25
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
1
7
Нарушения
13
9
Офсайды
1
0
Количество передач
365
575
Сейвы
5
2
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
2
11
Смотреть прямую трансляцию матча Эстония против Словакии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония – Словакия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»