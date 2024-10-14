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  • Азербайджан – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

Азербайджан – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

14 октября 2024, 17:10
Азербайджан
14.10.2024, понедельник, 19:00
Лига наций, группа C1, 4 тур
1 : 3
Завершен
Словакия
38' Т. Байрамов
15' Р. Маммадов (АГ) 75' Л. Гараслин 86' Д. Дуриш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К) ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
20
Алексей Исаев
ОП
16
Джейхун Нуриев
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Словакия
12
Марек Родак
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
14
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
22
Станислав Лоботка
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Азербайджан
23
Рза Джафаров
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
21
Замик Алиев
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
7
Джошгун Диниев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Vadim Abdullayev
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Словакия
23
Генрих Раваш
ВР
12
Доминик Такац
ВР
16
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Михал Томич
ПЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
7
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
13
Патрик Грошовски
ЦП
19
Томас Риго
ЦП
8
Кристиан Херц
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
3-1-1-5
1
Дженетов
4
Маммадов
15
Гусейнов
21
Алиев
20
Исаев
16
Нуриев
3
Джафаргулиев
11
Шейдаев
10
Эмрели
7
Байрамов
5
Кривоцюк
3-2-2-2
12
Родак
2
Пекарик
16
Ганцко
14
Шкриньяр
22
Лоботка
10
Бенеш
8
Дуда
17
Гараслин
15
Стрелец
10
Суслов
21
Алиев
15
Гусейнов
15
Гусейнов
21
Алиев
5
Кривоцюк
8
Махмудов
8
Махмудов
5
Кривоцюк
Нуриев
16
16
Нуриев
11
Шейдаев
22
Ахмадзада
22
Ахмадзада
11
Шейдаев
20
Исаев
9
Дадашов
9
Дадашов
20
Исаев
2
Пекарик
4
Томич
4
Томич
2
Пекарик
22
Лоботка
13
Грошовски
13
Грошовски
22
Лоботка
8
Дуда
19
Риго
19
Риго
8
Дуда
15
Стрелец
11
Тупта
11
Тупта
15
Стрелец
17
Гараслин
20
Дуриш
20
Дуриш
17
Гараслин
Остались в запасе
Азербайджан
Словакия
23
Рза Джафаров
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
21
Замик Алиев
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
11
Озан Кекчу
ЛВ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
23
Генрих Раваш
ВР
12
Доминик Такац
ВР
16
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
8
Кристиан Херц
ЦП
7
Лео Сауэр
ЛВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
23
Рза Джафаров
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
21
Замик Алиев
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
11
Озан Кекчу
ЛВ
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
12
Доминик Такац
ВР
16
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
8
Кристиан Херц
ЦП
7
Лео Сауэр
ЛВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Азербайджан - Словакия
2
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
10
Офсайды
1
0
Количество передач
387
581
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча Азербайджан против Словакии, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Словакия

Азербайджан – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Словакия Азербайджан
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